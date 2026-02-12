Σε χειρουργική επέμβαση για πέτρες στη χολή θα υποβληθεί το Σάββατο (14/2), ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος είχε εισαχθεί εσπευσμένα στο Metropolitan Hospital, στον Πειραιά, μετά από ξαφνική αδιαθεσία το βράδυ της Δευτέρας.

Η ιατρική ανακοίνωση για τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Ιατρική Ανακοίνωση για τον κ. Γεώργιο Μαζωνάκη

Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρυμα χολολιθίασης. Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά το Σάββατο, 14/02/2026.

Ο θεράπων ιατρός κ. Χρήστος Ζαφειρίου».

Η έντονη αδιαθεσία το βράδυ της Δευτέρας

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός καλλιτέχνης βρισκόταν στην κατοικία του στα νότια προάστια τη Δευτέρα, όταν αισθάνθηκε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και ανέβασε υψηλό πυρετό. Επικοινώνησε άμεσα με οικεία του πρόσωπα και τον προσωπικό του γιατρό, οι οποίοι έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο για εξετάσεις.