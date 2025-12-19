Σε δικαστική περιπέτεια μπαίνει ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου ο 22χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος (Stef) κατέθεσε μήνυση εναντίον του. Η κίνηση αυτή έπεσε χρονικά με την πρεμιέρα του δημοφιλούς λαϊκού τραγουδιστή στην “Ακτή Πειραιώς”, προκαλώντας έντονες συζητήσεις στον καλλιτεχνικό χώρο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star και της δημοσιογράφου Άννας Σταματιάδου, πρόκειται να παρέμβει εισαγγελέας για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να κληθούν για εξηγήσεις τόσο ο γνωστός τραγουδιστής όσο και ο νεαρός καλλιτέχνης, Στέφανος Παπαδόπουλος, προκειμένου να κριθεί αν συντρέχουν λόγοι για άσκηση ποινικής δίωξης.

«Μετά τη μήνυση, ο εισαγγελέας θα παραγγείλει προκαταρκτική έρευνα. Στο πλαίσιο αυτής θα καλέσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και τον νεαρό τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο και όσους άλλους εμπλέκονται στην υπόθεση. Αφού δώσει εξηγήσεις ο κ. Μαζωνάκης ως ύποπτος τέλεσης αδικημάτων, αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, τότε ο εισαγγελέας θα ασκήσει ποινική δίωξη στον γνωστό τραγουδιστή.

Διαφορετικά θα βάλει τον φάκελο στο αρχείο. Αν τώρα ο εισαγγελέας κρίνει ότι έχει υπάρξει κάποια πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα, θα την παραπέμψει την υπόθεση σε ανακριτή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης από την άλλη, θεωρεί ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο εκβίασης, ότι προσπάθησαν όπως καταγγέλλει ακόμη και με την επίκληση κρατουμένων των φυλακών να τον εκβιάσουν, και όταν δεν τα κατάφεραν, στρατολόγησαν ψευδομάρτυρες. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη προσφύγει στο τμήμα Εκβιαστών για την υπόθεση, θεωρεί συνεργό τον νεαρό τραγουδιστή και θα προχωρήσει σε μηνύσεις. Για την ώρα, ετοιμάζεται για την αποψινή του πρεμιέρα, δηλώνει παρών και ευχαριστεί τον κόσμο για τη στήριξη και τη συμπαράσταση» ανέφερε η δημοσιογράφος στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

