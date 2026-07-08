Αν και η εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ» στον ALPHA Κύπρου ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουνίου, όμως επιστρέφει εκτάκτως αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου, στις 21:00, με έναν καλεσμένο που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υποδέχεται στο σπίτι του τον Τάσο Τρύφωνος για ένα special επεισόδιο, στο οποίο μιλά με ειλικρίνεια για τις πιο δύσκολες και πιο πολυσυζητημένες στιγμές της ζωής του.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο δημοφιλής τραγουδιστής τοποθετείται για τη σχέση και τη δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του, αλλά και για τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Παράλληλα, αναφέρεται στην καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση, εξηγεί γιατί είχε καταγγείλει ότι δεχόταν εκβιασμό και σχολιάζει δηλώσεις συναδέλφων του που, όπως παραδέχεται, τον είχαν ενοχλήσει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Mazonakis Official (@georgemazonakis)

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας εξαιτίας της πολύκροτης οικογενειακής διαμάχης που ξέσπασε με την αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη, η οποία για πολλά χρόνια ήταν και στενή επαγγελματική του συνεργάτιδα. Η ρήξη τους οδήγησε στις δικαστικές αίθουσες, με τον τραγουδιστή να καταθέτει αγωγές λογοδοσίας, υποστηρίζοντας ότι επιδιώκει να προστατεύσει τα περιουσιακά και επαγγελματικά του συμφέροντα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Mazonakis Official (@georgemazonakis)

Η σχέση του με τη θρησκεία και η συμμετοχή στο «The Voice»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανοίγει ακόμη την καρδιά του για τη σχέση του με τη θρησκεία, τη συμμετοχή του στο «The Voice», αλλά και για τη μοναξιά που έχει βιώσει κατά καιρούς, χωρίς να παραλείπει να αναφερθεί στην αγάπη που εισπράττει από τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια.

Το έκτακτο «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA» θα προβληθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου, στις 21:00.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης πριν λίγες ημέρες μέσα από τα social media είχε αποκαλύψει ότι είναι έτοιμος να μιλήσει για όλα.

«Κυρίες και κύριοι στη ζωή μου με διέκρινε μία ευγένεια που παραλίγο να με καταστρέψει. Εννοώντας ότι τα πράγματα που μου ανήκαν, περίμενα να μου δοθούν από μόνα τους και όχι να τα διεκδικήσω εγώ. Για να μη στεναχωρήσω τους άλλους, για να μη τους ξεβολέψω, να πάω κόντρα στα δεδομένα τους. Έτσι λοιπόν μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα χωρίς κανένα δημοσιογράφο, χωρίς κανένα κανάλι, χωρίς καμία εφημερίδα. Έτσι όπως είναι, σαν αφηγητής, άφιλτρα δηλαδή. Φίλτρο μόνο στο τσιγάρο» είχε πει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

govastiletto.gr -Γιώργος Μαζωνάκης: Η στιγμή που δακρύζει στη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη