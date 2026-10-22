Στη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδελφή του, Βάσω, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Κυανός, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε την εμπειρία του από τη συνεργασία του με τον εκλιπόντα καλλιτέχνη, εκφράζοντας την άποψή του για τον ρόλο που είχε η αδελφή του στο πλευρό του.

Όσα είπε για τη Βάσω Μαζωνάκη

Ο Κυριάκος Κυανός αποκάλυψε πως είχε συνεργαστεί με τη Βάσω Μαζωνάκη, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο που είχε τον έλεγχο των πραγμάτων όταν βρισκόταν κοντά στον αδελφό της.

«Με τη Βάσω είχαμε συνεργαστεί. Ήταν άνθρωπος που έλεγχε τα πάντα. Η Βάσω όταν ήταν δίπλα του, ο Γιώργος δεν είχε τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι εάν ο Γιώργος δεν άφηνε τη Βάσω από δίπλα του, δεν θα μιλούσαμε για όλα αυτά τώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με αυτόν τον τρόπο, ο τραγουδιστής εξέφρασε την προσωπική του εκτίμηση για τη σχέση των δύο αδελφών και για το πώς η παρουσία της Βάσως ενδέχεται, κατά τη γνώμη του, να είχε επηρεάσει τις εξελίξεις που απασχόλησαν τη δημοσιότητα.

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