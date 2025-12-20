O Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται, τις τελευταίες ημέρες, στο επίκεντρο των συζητήσεων μετά την καταγγελία για παρενόχληση από πρώην συνεργάτη του, το νεαρό τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλου.

Όπως είναι φυσικό, μετά τις νέες εξελίξεις προέκυψε απορία από πολλούς για το αν η παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο The Voice θα επηρεαστεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», οι εμφανίσεις του Γιώργου Μαζωνάκη θα συνεχιστούν κανονικά και το κανάλι στηρίζει πλήρως τον τραγουδιστή, μέχρι το δικαστήριο να αποφανθεί.

