Στο επίκεντρο της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, με τη δικηγόρο του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού να μιλά στη Σίσσυ Χρηστίδου για όσα έχουν γίνει γνωστά τις τελευταίες ημέρες.

Ο Νάσος Κομιανός, ο οποίος είχε συνεργασία με τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για την υπόθεση, εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές μία εβδομάδα μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να καταθέσει όσα γνώριζε σχετικά με την υπόθεση.

Η δικηγόρος του εξήγησε αρχικά πώς ακριβώς είχε διαμορφωθεί η επαγγελματική συνεργασία του εντολέα της με τους δύο γιατρούς.

«Η σύμβαση ήταν ότι ο κύριος Κομιανός έκανε συνεδρίες όταν τον καλούσαν οι γιατροί στον χώρο της Πατριάρχου Ιωακείμ και γι’ αυτή τη συνεργασία τιμολογούσαν αυτούς τους πελάτες οι ιατροί και στη συνέχεια απέδιδαν στον κύριο Κομιανό ένα ποσό», ανέφερε, διευκρινίζοντας πως δεν επρόκειτο για ανταλλαγή ασθενών.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, εξηγώντας ότι ο υπνοθεραπευτής είχε αρχικά ένα ραντεβού στην Πατριάρχου Ιωακείμ και αργότερα κατευθύνθηκε προς την Κηφισιά, όπου είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον τραγουδιστή στις 17:00.

«Προσπάθησε πραγματικά να βοηθήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη»

Η δικηγόρος διέψευσε, από την πλευρά του εντολέα της, ότι ο Νάσος Κομιανός είχε ζητήσει να προηγηθεί κάποια διαδικασία πριν από την ύπνωση του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ο κύριος Κομιανός να ζήτησε να περάσει πρώτα από τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ο Γιώργος Μαζωνάκης για να προχωρήσει σε ύπνωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, ο υπνοθεραπευτής αρχικά είχε αρνηθεί να αναλάβει τον τραγουδιστή, καθώς είχε πληροφορηθεί ότι είχε προηγηθεί νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική. Ωστόσο, μετά από επιμονή μιας γυναίκας που επικοινώνησε μαζί του εκ μέρους του Γιώργου Μαζωνάκη, πραγματοποιήθηκε τελικά η πρώτη τους συνάντηση σε εστιατόριο.

«Ο εντολέας μου προσπάθησε πραγματικά να βοηθήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη», σημείωσε η δικηγόρος, προσθέτοντας πως κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους τέθηκε και το ζήτημα της αποτοξίνωσης. Τότε, σύμφωνα με την ίδια, διαπιστώθηκε πως οι δύο πλευρές γνώριζαν την ίδια γιατρό.

Τι είπε για το μήνυμα «Σε πήρα στον λαιμό μου»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτησή της για το μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο Νάσος Κομιανός στην κατηγορούμενη γιατρό, στο οποίο φέρεται να έγραψε: «Σε πήρα στον λαιμό μου».

Η δικηγόρος δήλωσε πως δεν γνωρίζει εάν το συγκεκριμένο μήνυμα πράγματι στάλθηκε, καθώς δεν έχει συζητήσει μαζί του το συγκεκριμένο θέμα.

«Αυτό δεν το γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι ο πελάτης μου είπε όσα γνώριζε στον ανακριτή. Βγήκε έξω και ήταν ήρεμος. Δεν τον έχω ρωτήσει για κανένα μήνυμα», ανέφερε.

Παράλληλα, εξήγησε πως ο εντολέας της δεν κλήθηκε από τις Αρχές, αλλά αποφάσισε ο ίδιος να παρουσιαστεί και να καταθέσει όσα γνώριζε.

«Ο κύριος Κομιανός δεν καλέστηκε να καταθέσει, παρουσιάστηκε αυτοβούλως. Πήγε μια εβδομάδα μετά το συμβάν, γιατί ο άνθρωπος αυτός ήταν πολύ στενοχωρημένος», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, ο Νάσος Κομιανός δεν ήταν αρχικά σε θέση να αξιολογήσει τη φωτογραφία που είχε λάβει, ούτε γνώριζε εάν ήταν ο μοναδικός αποδέκτης της. Όταν, όπως ανέφερε, επιβεβαίωσε ότι η φωτογραφία είχε σταλεί αποκλειστικά στον ίδιο, αποφάσισε να απευθυνθεί αυτοβούλως στις Αρχές και να καταθέσει όσα γνώριζε.

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