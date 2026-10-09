Το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να τελεστεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, όπου οι δικοί του άνθρωποι θα συγκεντρωθούν για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της πρωινής εκπομπής, στο μνήμα του τραγουδιστή δεν έχουν τοποθετηθεί μέχρι στιγμής φωτογραφία και όνομα. Όπως αναφέρουν όμως κύκλοι από τους συγγενείς του αδικοχαμένου καλλιτέχνη, αναμένεται να διαμορφωθεί οικογενειακός τάφος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόθεση είναι δίπλα στον Γιώργο Μαζωνάκη να ταφεί και η αγαπημένη του σκυλίτσα, η Αρίθα.

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