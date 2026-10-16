Το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη θα τελεστεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου θα συγκεντρωθούν για να τιμήσουν τη μνήμη του σπουδαίου ερμηνευτή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Βάσει του ρεπορτάζ που παρουσίασε ο Τάσος Τεργιάκης στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η προσέλευση στον ναό ορίστηκε για τις 09:30, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας. Θα ακολουθήσει τρισάγιο στο Γ’ Νεκροταφείο, όπου αναπαύεται ο αγαπημένος καλλιτέχνης.

Θα ισχύσουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Για την πρόληψη συνωστισμού, θα ισχύσουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας ανάλογα με εκείνα της κηδείας. Στην εκκλησία θα εισέλθουν μόνο άτομα από το στενό οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, ενώ για τους περίπου 5.000 θαυμαστές που αναμένονται, η τελετή θα μεταδίδεται μέσω μεγαφώνων στον προαύλιο χώρο.

Η Αγία Τριάδα θα αποτελέσει και πάλι τον τόπο συνάντησης όσων θέλουν να τιμήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τη σκέψη στην οικογένειά του και στις στιγμές που η φωνή του συνόδευσε τις δικές τους ζωές.

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