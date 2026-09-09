Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, προκαλώντας σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν μετά την ανακοπή καρδιάς που υπέστη, χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα.

Λίγη ώρα μετά την είδηση του θανάτου του, ο Νίκος Οικονομόπουλος θέλησε να αποχαιρετήσει δημόσια τον συνάδελφό του.

Το μήνυμά του αποτυπώνει την έντονη συγκίνησή του, καθώς δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή

Στην πρώτη του ανάρτηση ο λαϊκός τραγουδιστής αποχαιρετά με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία τον καλλιτέχνη, καθώς γνωρίζονται πολλά χρόνια και έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν.

Σε επόμενη ανάρτησή του ο Οικονομόπουλος ανακοινώνει το κοινό ότι η αυριανή του συναυλία στο θέατρο Πέτρας αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτρεμβρίου.

“Ο αιφνίδιος χαμός του αγαπημένου μου φίλου και συναδέλφου, Γιώργου Μαζωνάκη, μας βρίσκει όλους σε βαθύ πένθος. Σας ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση, γνωρίζοντας πόσο περιμένατε αυτή τη βραδιά. Τα εισιτήριά σας παραμένουν.” έγραψε ο καλλιτέχνης.

Govastiletto.gr – Σε σοκ η Άννα Βίσση με την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη