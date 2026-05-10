Ένα απρόσμενο οικιακό ατύχημα κράτησε για λίγο τον Γιώργο Μαζωνάκη μακριά από τις πίστες, λίγο πριν την προγραμματισμένη του επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Παρά την περιπέτεια με την υγεία του, ο δημοφιλής καλλιτέχνης δεν ακύρωσε το ταξίδι του, εμφανιζόμενος μάλιστα σε βίντεο στα social media να μαγειρεύει και να τραγουδά σε μοναστήρι.

Ωστόσο, η ουλή στο κεφάλι του δεν πέρασε απαρατήρητη από τους θαυμαστές του, επιβεβαιώνοντας πως το χτύπημα που είχε προηγηθεί ήταν σοβαρό αρκετά ώστε να του επιβάλει μια σύντομη παύση από τις υποχρεώσεις του.

Την αποκάλυψη έκανε ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Αρτσίτας μέσα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», το πρωί του Σαββάτου 9 Μαΐου.

«Την προηγούμενη εβδομάδα δεν εμφανίστηκε στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης που εμφανίζεται. Υπήρξε ένα σούσουρο και το ψάξαμε να δούμε τι έχει γίνει», ανέφερε αρχικά ο δημοσιογράφος και συνέχισε: «Πήγε με φίλους του στο Άγιο Όρος, μαγείρεψε, ήταν με μοναχούς. Σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, φαίνεται ότι στο κεφάλι του έχει ένα χτύπημα, ένα σημάδι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, την προηγούμενη εβδομάδα ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του. Χτύπησε το κεφάλι του και ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί και δεν έγινε το πρόγραμμα».

Παρά την περιπέτεια, ο τραγουδιστής έδειχνε ήρεμος και σε καλή διάθεση κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Άγιο Όρος, χωρίς να κάνει κάποια δημόσια αναφορά στον τραυματισμό του.

