Τα γενέθλιά του είχε χθες, Τετάρτη 3 Μαρτίου ο Γιώργος Μαζωνάκης και τα γιόρτασε με ένα μεγάλο party με καλεσμένους φίλους, συνεργάτες και δημοσιογράφους με αφορμή παράλληλα και την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού «Επιπτώσεις».

Το ξεχωριστό event είχε total black αισθητική και dress code, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να εμφανίζεται στα κόκκινα, ένα concept – συμβολισμός για την ανατρεπτική και πάντα πρωτοπόρα καλλιτεχνική του υπόσταση και προσωπικότητα.

Ο τραγουδιστής έσβησε τα κεράκια σε μία εντυπωσιακή τούρτα με το λογότυπό του με τους παριστάμενους να του τραγουδούν και το «να ζήσεις Γιώργο» και το «happy birthday to you».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μάλιστα, παρουσίασε πρώτη φορά το νέο του τραγούδι «Επιπτώσεις» ενθουσιάζοντας τους πάντες.

«Είμαι 54 ετών. Δεν με αγχώνει το πέρασμα του χρόνου. Με κάνει καλύτερο. Φόρεσα κόκκινα ενστικτωδώς γιατί σήμερα είναι το “ματωμένο φεγγάρι”», ανέφερε αρχικά για την ηλικία του αλλά και το total κόκκινο look του, από τα μαλλιά μέχρι τα νύχτα αλλά και το oufit.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επίσης, αποκάλυψε πως θα ήθελε να μιλήσει για όλα αυτά που έχει περάσει τόσο με την οικογένειά του όσο και για την καταγγελία που δέχτηκε για σεξουαλική παρενόχληση σε μια μεγάλη συνέντευξη. «Οι επιπτώσεις στη ζωή μου είναι τα τελευταία 3-4 χρόνια. Θέλω να δώσω μια συνέντευξη στον Παύλο Τσίμα να μιλήσω για όλα. Πάντα σε προσωπικό επίπεδο μιλάω εγώ. Η πίστη με βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια», είπε.

«Δεν μου λείπουν άνθρωποι από τη ζωή μου. Τα πράγματα έχουν λόγο που γίνονται. Ο κόσμος πήρε το μέρος μου στην αλήθεια και στο δίκαιο», απάντησε σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε, ενώ όταν τον ρώτησαν αν θα ήθελε μέλη της οικογένειάς του στο party, είπε: «Αυτό είναι μια συζήτηση πολύ μεγάλη που δεν μπορεί να γίνει έτσι».

Επιπλέον, όσον αφορά τα προσωπικά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης εξομολογήθηκε: «Δεν έχω ζήσει ακόμα το μεγάλο έρωτα. Πολλά πράγματα δεν έχω ζήσει. Πλέον εύχομαι να απολαύσω ό,τι μου συμβαίνει».

Δείτε βίντεο από το πάρτι γενεθλίων του τραγουδιστή

