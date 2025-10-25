Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης
Ο Γιώργος Μαζωνάκης αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η θετική ενέργεια και η αισιοδοξία είναι στάση ζωής. Ο δημοφιλής τραγουδιστής, επέλεξε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους μια προσωπική στιγμή από την πρωινή του ρουτίνα, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα ζωής.
Εν μέσω του πρωινού του τζόγκινγκ σε μια ειδυλλιακή παραθαλάσσια τοποθεσία, ο Γιώργος Μαζωνάκης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα σύντομο βίντεο που γέμισε τους followers του με δύναμη και καλή διάθεση.
Φορώντας αθλητικά και γεμάτος ζωντάνια, ο «Μαζώ» καταγράφηκε να τρέχει σε ένα φυσικό τοπίο, με τη θάλασσα να αποτελεί το ιδανικό φόντο. Διακόπτοντας για λίγο την άσκησή του, απευθύνθηκε στους ακόλουθούς του με τον αυθεντικό και άμεσο τρόπο που τον χαρακτηρίζει.
«Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή αρχή σε όσους ξεκίνησαν την άσκηση αυτή την εβδομάδα. Πάμε, αδράξτε τη μέρα», ακούγεται να λέει στο βίντεο ο τραγουδιστής.
Δείτε παρακάτω το βίντεο:
