Ένα νέο κεφάλαιο φαίνεται πως ξεκινά στην επαγγελματική του πορεία ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος διευρύνει τις δραστηριότητές του στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Ο γνωστός τραγουδιστής ανακοίνωσε τη νέα του συνεργασία με τον όμιλο MK Group, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο στην καριέρα του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ενώνει τις δυνάμεις του με τον Ηλία Μαροσούλη και τον Άγγελο Κοτταρίδη, σε μία συνεργασία που, όπως φαίνεται, δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη μουσική και στις live εμφανίσεις.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε στα social media μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με τον Ηλία Μαροσούλη και τον Άγγελο Κοτταρίδη, παρουσιάζοντας και επίσημα το νέο επαγγελματικό του βήμα.

Μέσα από την ανάρτησή του έκανε παράλληλα μια αναδρομή στη συνεργασία του με τον Ηλία Μαροσούλη, με τον οποίο έχει συνδεθεί επαγγελματικά εδώ και αρκετά χρόνια.

Η νέα αυτή συμφωνία αφορά διαφορετικά projects στον χώρο του θεάματος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Γιώργος Μαζωνάκης να αναλάβει έναν πιο διευρυμένο ρόλο, πέρα από εκείνον του τραγουδιστή.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο καλλιτέχνης επιστρέφει σταδιακά στο προσκήνιο και βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τα επόμενα σχέδιά του.

Μετά την παρουσία του στο «The Voice», ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται πως θέλει να ανοίξει ακόμη περισσότερο τον επαγγελματικό του ορίζοντα, εξετάζοντας νέες ευκαιρίες στον χώρο της ψυχαγωγίας και του θεάματος.

View this post on Instagram A post shared by NOX ATHENS (@noxathens)

Govastiletto.gr – Γιώργος Μαζωνάκης: Τραγούδησε το «Απορώ» σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα