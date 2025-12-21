Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε κανονικά, το βράδυ του Σαββάτου 20/12, στο πρώτο live επεισόδιο των Cross Battles του The Voice στον ΣΚΑΪ.

Ο γνωστός τραγουδιστής έδειξε, από τα πρώτα λεπτά της βραδιάς, ότι θέλησε να διαχειριστεί με ψυχραιμία το γεγονός ότι το όνομά του βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο της επικαιρότητας, μετά τη μήνυση που έχει κατατεθεί εις βάρος του από τον Στέφανο Παπαδόπουλο.

Αφού οι coaches πήραν τις θέσεις τους και η Έλενα Παπαρίζου αναφέρθηκε σύντομα στην πρόσφατη περιπέτεια υγείας της, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε ένα όλο νόημα σχόλιο για όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες.

Συγκεκριμένα, τη στιγμή που η τραγουδίστρια είπε «Είμαι καλά και είμαι πίσω! Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος αλλά οφείλω να πω στους γιατρούς μου και στους νοσηλευτές ένα μεγάλο ευχαριστώ», ο ίδιος αντέδρασε αυθόρμητα, σχολιάζοντας με νόημα «δύσκολη; Καθόλου».

Με αυτό του το όλο νόημα σχόλιο, οι κριτές και το κοινό στο πλατό ξέσπασαν σε γέλια.

