Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε μια γενναιόδωρη κίνηση κατά τη διάρκεια του τηλεμαραθώνιου που διοργάνωσε ο ΑΝΤ1, όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με την Ελένη Τσολάκη το πρωί του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου.

Στο βίντεο του τηλεμαραθώνιου, ο Νίκος Κουρής αποκάλυψε ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής, μαζί με τον ξάδερφό του, Παναγιώτη Μαζωνάκη, προσέφεραν 20.000 ευρώ, με τον παρουσιαστή να τους ευχαριστεί θερμά: «Πήγαν πολύ καλά τα τηλέφωνα! Ο Γιώργος Μαζωνάκης μαζί με τον ξάδερφό του, Παναγιώτη Μαζωνάκη, προσφέρουν 20.000 ευρώ και τους ευχαριστούμε πολύ».

Να σημειωθεί ότι ο τραγουδιστής βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο των Μέσων λόγω της μήνυσης που υπέβαλλε εναντίον του ο 21χρονος Στέφανος Παπαδόπουλος για υπόθεση ασέλγειας.

