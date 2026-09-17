Η αγάπη του κοινού για τον Γιώργο Μαζωνάκη μετουσιώνεται σε προσφορά, λίγες μόλις ημέρες μετά την κηδεία του αγαπημένου καλλιτέχνη. Μετά από σχετική παράκληση της οικογένειας, αντί για στεφάνια, τα χρήματα συγκεντρώνονται για την ενίσχυση της εθελοντικής οργάνωσης Humanity Greece, στηρίζοντας έμπρακτα το κοινωνικό της έργο.

Με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να τιμήσουν την προσφορά του αγαπημένου τραγουδιστή, ο οποίος σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του βοηθούσε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε αθόρυβα πολλές φιλανθρωπικές πράξεις και δωρεές.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, από τις δωρεές στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη συγκεντρώθηκε το ποσό των 11.130,26 ευρώ.

Η ανακοίνωση του Humanity Greece

Ο οργανισμός Humanity Greece δημοσίευσε το εξής μήνυμα:

«Όταν ένας άνθρωπος “φεύγει” αυτό που μένει πίσω του δεν είναι μόνο η μνήμη του αλλά και όλα όσα μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει. Από τις δωρεές στη μνήμη του σπουδαίου Γιώργου Μαζωνάκη, συγκεντρώθηκε το ποσό των 11.130,26€.

Με το ποσό αυτό, θα δημιουργηθεί κινητή κοινωνική κουζίνα, που θα βρίσκεται, όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας φαγητό και φροντίδα σε ανθρώπους που το χρειάζονται. Δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε, πως ο Γιώργος θα χαμογελούσε με αυτή την εξέλιξη. Γιατί η αγάπη, όταν είναι αληθινή, δεν τελειώνει ποτέ. Έτσι, η μνήμη του συνεχίζει να υπάρχει εκεί που πρέπει, ανάμεσα στους ανθρώπους που τον έχουν ανάγκη, που τον αγάπησαν, που τους βοήθησε όπως άλλωστε έκανε, αθόρυβα δυνατά και ουσιαστικά…».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ενώ μία ημέρα νωρίτερα περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας που μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης, βρέθηκαν στη Νίκαια για να τον αποχαιρετήσου

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