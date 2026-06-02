Η φωτογραφία που ανέβασε ο Γιώργος Μαζωνάκης και φαίνονται τα σημάδια στο πρόσωπό του, προκάλεσε ανησυχία. Πληγές και ένα μαυρισμένο μάτι. Ο ίδιος δεν αναφέρθηκε στους λόγους που προκάλεσαν αυτά τα σημάδια. Ωστόσο, πληροφορίες τον θέλουν να έπεσε στο σπίτι του.

Στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 αποκάλυψαν τι συμβαίνει το τελευταίο διάστημα με την υγεία του γνωστού τραγουδιστή, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη ανησυχία για την κατάστασή του και στο τι συμβαίνει τελικά. Ο Γιώργος Λιάγκας ξεκαθάρισε: «Δεν είναι AI, έπεσε και χτύπησε και έχει χτυπήσει πολύ. Έχει μελανιάσει το μάτι του», επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι τα σημάδια είναι από πτώση που είχε.

Από την άλλη, η Φωτεινή Πετρογιάννη αποκάλυψε ότι παρόμοιο περιστατικό έχει συμβεί ξανά: «Επειδή μάθαμε τι ακριβώς έγινε, έπεσε κανονικά. Είναι αυτό που λέμε, περπατάω και πέφτω. Κάτι τέτοιο συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη, είχε μια πτώση και χτύπησε και το πιο περίεργο είναι ότι έχει ξανασυμβεί το τελευταίο διάστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσης, ο Γιώργος Λιάγκας έκανε γνωστό πως το τελευταίο διάστημα ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει εμφανίσει αστάθεια. «Πρόσωπο από το στενό φιλικό περιβάλλον του τραγουδιστή ανέφερε πως ο Γιώργο Μαζωνάκης το τελευταίο διάστημα είχε μια αστάθεια με αποτέλεσμα να πέσει 2-3 φορές», είπε με αποτέλεσμα να υπάρχει ανησυχία.

