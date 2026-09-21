Γιώργος Μαζωνάκης: Το τελευταίο πράγμα που τον έκανε χαρούμενο – Ανατριχιάζει ο δικηγόρος του

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης έκανε, το πρωί της Δευτέρας 21/9, μια ιδιαίτερα συγκινητική αποκάλυψη για τις τελευταίες ημέρες του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας στην πρεμιέρα του «Πρωινού» στον ΑΝΤ1. Ο δικηγόρος του τραγουδιστή αναφέρθηκε στην ανοιχτή δικαστική υπόθεση με τον Στέφανο Παπαδόπουλο και αποκάλυψε ότι, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ενημερωθεί για το περιεχόμενο κατάθεσης μάρτυρα που είχε επικαλεστεί ο νεαρός τραγουδιστής. Σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Λυκούδη, όσα πληροφορήθηκε τότε ο εντολέας του τον έκαναν ιδιαίτερα χαρούμενο.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2025, όταν ο Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, καταγγέλλοντας περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής συνεργασίας τους. Ο νεαρός τραγουδιστής είχε υποστηρίξει ότι δέχθηκε άσεμνες προτάσεις και χειρονομίες, καθώς και πιέσεις, ενώ είχε αναφερθεί και σε περιστατικό μέσα στο καμαρίνι του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο τελευταίος είχε αρνηθεί κατηγορηματικά όσα του αποδίδονταν, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς και επιλέγοντας να απαντήσει μέσω της Δικαιοσύνης

Το πιο ανθρώπινο κομμάτι της αποκάλυψης ήρθε από τον Χάραλαμπο Λυκούδη, ο οποίος περιέγραψε την αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη όταν πληροφορήθηκε το περιεχόμενο της συγκεκριμένης κατάθεσης. Ο τραγουδιστής, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αρνούνταν τις καταγγελίες που είχαν διατυπωθεί σε βάρος του, φέρεται να θεώρησε τη μαρτυρία σημαντική για τη δική του θέση στην υπόθεση.

«Ήταν το τελευταίο πράγμα που τον είδα να τον κάνει χαρούμενο πριν πεθάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χάραλαμπος Λυκούδης, δίνοντας μία διαφορετική διάσταση στις τελευταίες ημέρες του τραγουδιστή.

Η δικαστική διαμάχη είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα από τον Δεκέμβριο του 2025. Ο Στέφανος Παπαδόπουλος είχε δηλώσει κατά την κατάθεση της μήνυσής του: «Ό,τι ήταν το κατέθεσα στη Δικαιοσύνη. Δεν ζήτησα χρήματα, δεν έχω κανέναν σκοπό, θέλω μόνο ηθική δικαίωση», ενώ στη συνέχεια είχε δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα περιστατικά που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν συμβεί κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απορρίψει τις καταγγελίες και είχε κινηθεί νομικά, υποστηρίζοντας ότι πίσω από την υπόθεση υπήρχαν άλλες σκοπιμότητες.

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