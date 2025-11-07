Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά την περιπέτεια που πέρασε με την νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο και την δικαστική διαμάχη που έχει ανοίξει με την οικογένειά του, φαίνεται να είναι πανέτοιμος να επιστρέψει στην νυχτερινή Αθήνα.

Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram να τρέχει στους διαδρόμους στα καμαρίνια, με τον ίδιο να γράφει: «Γιώργο… βγαίνεις…».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκλεισε συμφωνία με την “Ακτή Πειραιώς” και με τον επιχειρηματία Κώστα Ματσίκα και από τα μέσα Νοεμβρίου και μετά θα εμφανίζεται κάθε Πέμπτη και Σάββατο στην πίστα του νυχτερινού μαγαζιού – πιθανότατα μαζί του θα είναι ο Apon.

