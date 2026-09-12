Ένα ξεχωριστό βίντεο με τον Γιώργο Μαζωνάκη να χορεύει πεντοζάλι στη σκηνή ήρθε ξανά στο προσκήνιο, δύο ημέρες μετά τον ξαφνικό θάνατό του σε ηλικία 54 ετών.

Το απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», με καλεσμένο τον Μανώλη Κονταρό. Ο γνωστός Κρητικός καλλιτέχνης μίλησε συγκινημένος για τον Γιώργο Μαζωνάκη και την αγάπη που είχε για την Κρήτη.

«Είναι λυπηρό. Έφυγε ένας μεγάλος τραγουδιστής. Ένας καλός Κρητικός, ήταν περήφανος για την καταγωγή του, το έδειχνε με κάθε τρόπο, αγαπούσε την Κρήτη πολύ, αγαπούσε τα κρητικά, χόρευε, τραγουδούσε. Κρίμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο βίντεο, ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδά αρχικά κρητικά, ενώ οι χορευτές του παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς στο κέντρο της σκηνής. Λίγο αργότερα, ένας από τους χορευτές τού φορά το χαρακτηριστικό σαρίκι στο κεφάλι.

Ο τραγουδιστής τότε αποφασίζει να μπει στον χορό και να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στον πεντοζάλι. «Θα προσπαθήσω», ακούγεται να λέει, πριν ξεκινήσει να χορεύει, με το κοινό να τον χειροκροτεί θερμά.