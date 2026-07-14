Σε μια εξομολόγηση ψυχής προχώρησε ο Γιώργος Μαζωνάκης την περασμένη Κυριακή 12 Ιουλίου, ως καλεσμένος του Τάσου Τρύφωνος στην εκπομπή «Τετ α Τετ» στον ALPHA Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της αποκαλυπτικής του συνέντευξης, ο αγαπημένος τραγουδιστής αναφέρθηκε με βαθιά συγκίνηση στην απώλεια της λατρεμένης του σκυλίτσας, Αρίθας. Όπως εξομολογήθηκε, ο θάνατός της, πριν από περίπου έναν χρόνο, τον βύθισε σε βαρύ πένθος, αποδεικνύοντας τον ισχυρό δεσμό που είχε μαζί της.

Την Αρίθα ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αποκτήσει πριν από μερικά χρόνια, ως αδέσποτο, μετά από τις φωτιές στην Αττική και έκτοτε ήταν αχώριστοι. Όπως είχε γίνει γνωστό, η σκυλίτσα του Γιώργου Μαζωνάκη αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα με την υγεία της, ωστόσο, ο θάνατός της ήταν ξαφνικός.

«Ήταν ένα πλάσμα που το έστειλε ο Θεός για να μπορέσει να πάρει εκείνη όλα τα προβλήματα, σαν σάκος του μποξ δηλαδή. Όταν έφυγε η Αρίθα με διέλυσε αυτό το πράγμα. Ο κτηνίατρος που είχε η Αρίθα, πρέπει να ασχοληθώ και με εκείνον, δεν είχα ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε όλο αυτό και τον θεωρώ υπεύθυνο. Μου έμαθε αυτό το σκυλάκι να αγαπάω, να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους, το contact. Δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους, μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα. Προσπαθούσα να παίρνω πάντα σκυλιά, ένιωθα ότι δεν ήταν καλός πατέρας. Η Αρίθα ήταν αυτό που έμεινε, μερικές φορές νιώθω λες και είναι μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω αν θα πάρω άλλο ζωάκι» ξομολογήθηκε ο ίδιος.

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Τι είχε πει ο κτηνίατρος της Αρίθας για τον θάνατό της

Όταν έγινε γνωστός ο θάνατος της Αρίθας, η εκπομπή του ΑΝΤ1, Πρωινό Σαββατοκύριακο, ήρθε σε επαφή με τον κτηνίατρο της, ώστε να μάθουν τι συνέβαινε με την υγεία της, με τον γιατρό να αποκαλύπτει όλες τις λεπτομέρειες, μιλώντας και για την συμπεριφορά του τραγουδιστή, αλλά και για την κακοποίηση που κατηγορεί εκείνος πως υπέστη το σκυλάκι του.

«Την Αρίθα την είχα από κουτάβι, την φροντίζαμε. Ο κύριος Μαζωνάκης ήταν πάντα τυπικός στην φροντίδα της, στα τέλη Μάϊου, με κάλεσε ο κύριος Μαζωνάκης για την Αρίθα, κάναμε εξετάσεις και είχε ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Έπρεπε να ακολουθήσει μία αγωγή αλλά για τα σκυλάκια είναι δύσκολο στη διαχείριση. Όταν του ανακοίνωσα την κατάστασή της, μου είπε “αν πάθει κάτι, δεν θα μπορέσω να το διαχειριστώ”. Την είχε παντού μαζί και είχε πολύ πλάκα που όταν πήγαινε για μπάνιο ακολουθούσε και ήταν καλή κολυμβήτρια και πηδούσε από ψηλά. Δεν είδα ποτέ σημάδια κακοποίησης. Ήταν πάντα σε αρίστη κατάσταση πέρα από αυτή τη στιγμή στην υγεία της. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα άφηνε να πειράξουν ούτε τρίχα από το σώμα της», είχε πει χαρακτηριστικά ο κτηνίατρος.

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