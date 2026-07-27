Μια αναπάντεχη έκπληξη περίμενε όσους βρέθηκαν στο πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου! Ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε το «παρών» στο καθιερωμένο γλέντι στον προαύλιο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου, απογειώνοντας το κέφι.

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, η Χαρά Βέρα —η οποία είχε αναλάβει το τραγουδιστικό μέρος μαζί με τον Γιάννη Τσαπρούνη— εντόπισε τον αγαπημένο καλλιτέχνη ανάμεσα στο πλήθος και τον προσκάλεσε στη σκηνή. Ο κόσμος τον υποδέχτηκε με αποθέωση και ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν δίστασε να πάρει το μικρόφωνο και να τραγουδήσει τη μεγάλη του επιτυχία «Απορώ».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να τραγουδήσει το κομμάτι του Γιάννη Πάριου, με τη συνοδεία του Βασίλη Σαλέα στο κλαρίνο, με τον τραγουδιστή να υποκλίνεται στο ταλέντο του καλλιτέχνη.

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