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Μια αναπάντεχη έκπληξη περίμενε όσους βρέθηκαν στο πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου! Ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε το «παρών» στο καθιερωμένο γλέντι στον προαύλιο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου, απογειώνοντας το κέφι.
Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, η Χαρά Βέρα —η οποία είχε αναλάβει το τραγουδιστικό μέρος μαζί με τον Γιάννη Τσαπρούνη— εντόπισε τον αγαπημένο καλλιτέχνη ανάμεσα στο πλήθος και τον προσκάλεσε στη σκηνή. Ο κόσμος τον υποδέχτηκε με αποθέωση και ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν δίστασε να πάρει το μικρόφωνο και να τραγουδήσει τη μεγάλη του επιτυχία «Απορώ».
Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να τραγουδήσει το κομμάτι του Γιάννη Πάριου, με τη συνοδεία του Βασίλη Σαλέα στο κλαρίνο, με τον τραγουδιστή να υποκλίνεται στο ταλέντο του καλλιτέχνη.
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@lamiareport.gr Μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε σε πίστα σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα, τραγούδησε το «Απορώ» και υποκλίθηκε στο κλαρίνο του Βασίλη Σαλέα! Οι τυχεροί που βρέθηκαν στο πανηγύρι όπως ήταν φυσικό τον αποθέωσαν και μετά όλοι μαζί διασκέδασαν με τη Χαρά Βέρα και τον Γιάννη Τσαπρούνη στο τραγούδι. #lr #mazwnakis #news #panigiri #kamena ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr
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