Μια αθέατη πλευρά της φιλανθρωπικής δράσης του Γιώργου Μαζωνάκη φέρνει στο φως η εφημερίδα Espresso, επικαλούμενη τη συγκινητική μαρτυρία της Λίλιαν Φωκά. Η χήρα του σπουδαίου ηθοποιού Σπύρου Φωκά αποκάλυψε πως ο αγαπημένος τραγουδιστής είχε στηρίξει οικειοθελώς και διακριτικά το ζευγάρι σε μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής τους, καλύπτοντας βασικές ανάγκες, όπως την εξόφληση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα χρήματα, μάλιστα, δεν εμφανίστηκαν με το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά κατατέθηκαν από μία γυναίκα, ώστε να μη γίνει γνωστό ποιος βρισκόταν πραγματικά πίσω από αυτήν την κίνηση.

Ήταν η εποχή που ο Σπύρος Φωκάς βρισκόταν αντιμέτωπος με την οικονομική ανέχεια.

Στο φτωχικό σπίτι στο Καλαμάκι Κορινθίας, ο Σπύρος Φωκάς και η σύζυγός του Λίλιαν βρίσκονταν αντιμέτωποι με τεράστια οικονομικά προβλήματα, τα οποία δεν αρμόζουν σε μια τέτοια προσωπικότητα παγκόσμιου βεληνεκούς, που έπαιξε με τους μεγαλύτερους σταρ του κόσμου. Κι όμως! Ακόμα και αυτά τα είδωλα πολλές φορές έχουν ανάγκη από ένα χέρι βοηθείας!

Η πολυαγαπημένη του σύζυγος, λοιπόν, υπό τον φόβο της διακοπής ρεύματος και με τον μεγάλο ηθοποιό να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υγείας, έκανε δημόσια έκκληση σε όποιον επιθυμεί να τους βοηθήσει οικονομικά.

«Πράγματι, ο κόσμος ανταποκρίθηκε θετικά στη δημόσια έκκληση που κάναμε και μπορέσαμε για κάποιο διάστημα να σταθούμε στα πόδια μας. Ανάμεσα σε όλα τα ονόματα που μας είχαν βοηθήσει υπήρχε και ένα γυναικείο όνομα, του οποίου την ταυτότητα δεν γνωρίζαμε», λέει συγκινημένη σήμερα, λίγες μέρες μετά τον θάνατο του ερμηνευτή, η σύζυγος του Έλληνα ηθοποιού Λίλιαν Φωκά.

«Πριν από μερικούς μήνες ενημερώθηκα ότι πίσω από εκείνο το γυναικείο όνομα κρυβόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μάλιστα φέτος τον χειμώνα, πρώτη φορά μετά τον χαμό του Σπύρου, είχα ζητήσει από έναν κοινό μας φίλο να με πάει στον Μαζωνάκη να τον δω και να τον ευχαριστήσω γι’ αυτή την πράξη που έκανε προς εμάς. Είχε βάλει ένα μεγάλο ποσό, που τότε μας έδωσε δύναμη να σταθούμε στα πόδια μας. Δυστυχώς, δεν πρόλαβα να του πω όσα θα ήθελα και να τον ευχαριστήσω», λέει φανερά συγκινημένη η Λίλιαν Φωκά, η οποία με δάκρυα στα μάτια εξομολογείται: «Τώρα θα τον ευχαριστήσει ο ίδιος ο Σπύρος. Θα τα λένε πάνω και θα γλεντάνε».

Μάλιστα, την ημέρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, η Λίλιαν Φωκά έκανε μια ανάρτηση όλο νόημα, θέλοντας να δείξει τη μεγάλη καρδιά αυτού του καλλιτέχνη.

Έγραψε στο προφίλ της, έχοντας ηχητική υπόκρουση το τραγούδι του «Ώρες μικρές»: «Γιώργο μας. Σε ευχαριστούμε για εκείνη τη στιγμή που έσβησαν τα φώτα. Μόλις το άκουσες, έφτασες. Ποτέ δεν το είπα, γιατί δεν ήθελες. Τώρα είμαι υπόχρεη να το στείλω παντού».

Σύμφωνα με όσα μας ανέφερε η σύζυγος του σπουδαίου ηθοποιού, ο Σπύρος και ο Γιώργος γνωρίστηκαν πριν από πολλά χρόνια, όταν ο ηθοποιός πήγε με παρέα να διασκεδάσει στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Επειδή πήγε πολύ νωρίς στο κέντρο, πριν αρχίσει το πρόγραμμα, κάθισε στο τραπέζι του και βλέποντας από μακριά κάποιους νεαρούς να ετοιμάζουν τα τραπέζια του μαγαζιού, σήκωσε το χέρι του για να παραγγείλει.

«Ένας νεαρός πηγαίνει στο τραπέζι του Σπύρου Φωκά και ο ηθοποιός του λέει: «Να παραγγείλω, νεαρέ». Και ο νεαρός του απαντάει: «Γιώργος Μαζωνάκης εδώ! Χάρηκα, κύριε Φωκά»!

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