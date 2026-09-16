Μετά τις πρωτόγνωρες εικόνες με τους χιλιάδες θαυμαστές να συρρέουν στη Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου συνεχίστηκε ένα άτυπο βουβό προσκύνημα στο Γ’ Κοιμητήριο.

Με λουλούδια, σημειώματα και κινητά να παίζουν τις μεγάλες επιτυχίες του τραγουδιστή, οι θαυμαστές του τραγουδιστή σχημάτισαν μια μεγάλη «αγκαλιά» γύρω από το μνήμα, συζητώντας κυρίως για τον άδικο τρόπο με τον οποίο έφυγε ο αγαπημένος τους τραγουδιστής.

Χαρακτηριστική η εικόνα από το μνήμα στο οποίο έχει σχηματιστεί ένα βουνό από λουλούδια και σημειώματα.

govastiletto.gr – H Mαρία Μαζωνάκη «σπάει» τη σιωπή της και μιλάει πρώτη φορά μετά τον θάνατο του αδελφού της