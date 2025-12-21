Ο Βασίλης Γκόγκος, επιχειρηματίας και πρώην συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» παίρνοντας ξεκάθαρη θέση γύρω από τη μήνυση που έχει κατατεθεί εις βάρος του γνωστού καλλιτέχνη από τον 21χρονο τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο για ανήθικες προτάσεις.

Ο Βασίλης Γκόγκος, που στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη, τόνισε ότι η δική του εμπειρία ήταν εντελώς διαφορετική.

Ο Βασίλης Γκόγκος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ποτέ δεν είχε υποπέσει κάτι αντίστοιχο στην αντίληψή μου, είναι εξαίρετο παιδί και φοβερός συνεργάτης». Στη συνέχεια, ο πρώην συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για την ένταση που έχει πάρει η υπόθεση, κάνοντας λόγο για ένα άδικο πόλεμο στο πρόσωπο του καλλιτέχνη.

«Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το θέμα με αυτό το παιδί, τον έχουν τρελάνει. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί τον πολεμάνε τόσο πολύ», δήλωσε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται όλη αυτή η κατάσταση.

«Είναι απ’ τα καλύτερα παιδιά, επαγγελματίας άψογος στη δουλειά του και στο καμαρίνι, σε όλα του. Απ’ ό,τι έχω δουλέψει εγώ μαζί του και από την εμπειρία που έχω», συμπλήρωσε, ενώ σχολίασε και τον ισχυρισμό του Γιώργου Μαζωνάκη ότι επιχειρηματίας νυχτερινού κέντρου βρίσκεται πίσω από τη μήνυση, ξεκαθαρίζοντας τη δική του θέση πάνω σε αυτό το ενδεχόμενο.

«Αλλά αυτός ο πόλεμος που γίνεται στο πρόσωπό του νομίζω πως είναι άδικος από όλες τις μεριές. Δεν νομίζω πως επιχειρηματίες άλλοι του κάνουν αυτό το πράγμα», σημείωσε. Κλείνοντας, ο Βασίλης Γκόγκος ανέφερε: «Όταν ένας καλλιτέχνης δεν θέλει να δουλέψει σε έναν επιχειρηματία, όλα καλά, θα δουλέψει κάποια άλλη στιγμή. Έχω δουλέψει πολλές φορές με τον Γιώργο και αύριο θα συνεργαστεί και με κάποιον άλλον».

govastiletto.gr – Γιώργος Μαζωνάκης: Θα κληθεί για εξηγήσεις μετά τη μήνυση του 22χρονου τραγουδιστή