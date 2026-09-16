Γιώργος Μαζωνάκης: Ζαλίζει το πενταψήφιο ποσό που δόθηκε για τα στεφάνια στην κηδεία του

Ο δημοσιογράφος Νίκος Νικόλιζας έδωσε μια διαφορετική διάσταση από όσα εκτυλίχθηκαν στο τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, μέσα από ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook. Ο ίδιος αναφέρθηκε στον τεράστιο αριθμό στεφανιών που εστάλησαν για την κηδεία του αγαπημένου καλλιτέχνη και αποκάλυψε, επικαλούμενος πηγές από το κοιμητήριο, το ποσό που εκτιμάται ότι δαπανήθηκε μόνο για αυτά.

Σύμφωνα με όσα έγραψε, το συνολικό κόστος των στεφανιών που έστειλαν επώνυμα πρόσωπα φέρεται να κυμάνθηκε μεταξύ 10.000 και 13.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα πενταψήφιο ποσό που προκαλεί εντύπωση, με τον δημοσιογράφο να θέτει δημόσια ένα προβληματισμό: πόσο μεγαλύτερη αξία θα μπορούσε να αποκτήσει ένα αντίστοιχο ποσό εάν, αντί για λουλούδια, κατευθυνόταν σε ανθρώπους και ιδρύματα που έχουν πραγματική ανάγκη.

«Περίπου 10.000 με 13.000 ευρώ δόθηκαν για τα στεφάνια από επώνυμους στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με πηγές από το κοιμητήριο. Για σκεφτείτε αυτά τα λεφτά να δίνονταν σε ιδρύματα, πόσο πιο σπουδαίο θα ήταν το έργο για την ψυχούλα του», έγραψε χαρακτηριστικά ο Νίκος Νικόλιζας.

Η εκτίμηση για το ύψος του ποσού προέρχεται από την ανάρτηση του δημοσιογράφου και δεν αποτελεί επίσημο οικονομικό απολογισμό των στεφανιών.

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