Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Γιώργος Μερκουλίδης, πριν ένα περίπου μήνα παραιτήθηκε από δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη ενώ είχε εκδώσει τότε και μία επιστολή όπου γνωστοποιούσε την είδηση.

«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής. Τονιστέο δε ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο».

Σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Μερκουλίδης εμφανίστηκε μέσω απευθείας σύνδεσης στο Buongiorno προκειμένου να μιλήσει για μια άλλη υπόθεση, ωστόσο, όταν ερωτήθηκε από την παρουσιάστρια σχετικά με τους λόγους ρήξης του με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την απόφασή του να παραιτηθεί από συνήγορός του, είπε: «Κυρία Σκορδά είπα ότι δεν θέλω να μιλήσω για το θέμα του Μαζωνάκη, δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο σε νομικό επίπεδο ως νομικός δεν μπορούσα να συνεργαστώ μαζί του και οδηγήθηκα σε παραίτηση, του εύχομαι τα καλύτερα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Δημιουργήσαμε και μια προσωπική σχέση, και κατά συνέπεια λειτούργησα σαν άνθρωπος μετά την νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο. Είναι θέματα προσωπικά αυτά, δεν μπορούν αν βγουν δημόσια, έχω σταματήσει να τον εκπροσωπώ, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω.

Δεν μπορώ να αναφερθώ σε λεπτομέρειες, με την επιστολή μου καλύπτω όλα τα θέματα, δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν τον εκπροσωπώ πλέον. Τον αγαπώ και τον εκτιμώ σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνη, γιατί είναι σπουδαίος καλλιτέχνης, από εκεί και πέρα του εύχομαι τα καλύτερα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Δεν υπήρχε καμία απαγόρευση από τον Γιώργο Μαζωνάκη προκειμένου να μιλάω σε εκπομπές. Συμφωνήσαμε ότι σε κάποιες εκπομπές ξέφευγε του δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος και επί του θέματος και ήταν προσβλητικό και σε εμένα και στο πρόσωπό μου. Για να προστατεύσω και τον εντολέα μου τότε από κουτσομπολίστικες ερωτήσεις σταμάτησα τις εμφανίσεις, για να μην πω και ακραίες ερωτήσεις. Η δικαιοσύνη είναι με το μέρος του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο για την υπόθεση».

