Ο Γιώργος Μουκίδης άνοιξε τα χαρτιά του στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και τον Οδυσσέα Μητσόπουλο το πρωί της Κυριακής (14/12).

Ο καταξιωμένος συνθέτης τοποθετήθηκε για τις πολύκροτες ρήξεις στις σχέσεις του με τον Νότη Σφακιανάκη και τη Νατάσα Θεοδωρίδου, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, αναφερόμενος στην πρόσφατη απώλεια της Κίλι Σφακιανάκη, που συγκλόνισε τον καλλιτεχνικό κόσμο.

«Σεβάστηκα την επιθυμία της οικογένειας του Νότη και δεν πήγα στην κηδεία της Κίλι, αν και είχαμε επαφές με την Κίλι, μιλούσαμε, δεν ήμουν μακρινός φίλος. Δεν είναι άκυρο να πεθάνει η γυναίκα σου και να μην πας στην κηδεία; Βρείτε τον και ρωτήστε το λόγο. Δεν επικοινώνησα με τον Νότη για συλλυπητήρια, δεν μπορεί κανείς να τον βρει. Εγώ ξέρω από τρίτους ότι δεν ζούσε μαζί με την Κίλι, αλλά δεν το ξέρω εγώ προσωπικά. Δεν νομίζω ότι ο Νότης θα επιστρέψει ξανά στο τραγούδι», είπε αρχικά ο Γιώργος Μουκίδης.

Για τη σχέση του με τη Νατάσα Θεοδωρίδου ο Γιώργος Μουκίδης αποκάλυψε: «Δεν μιλάμε με τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Μου το κρατάει μανιάτικο από τότε που είχα κάνει μια δήλωση. Την πήρα τηλέφωνο, δεν το σήκωσε και μου έστειλε screenshot τη δήλωσή μου. Μου είπε και κάποια κοσμητικά επίθετα. Εγώ μπορώ να τη βγάλω από τη ζωή μου, αλλά αυτή με έχει στο στόμα της κάθε βράδυ».

Τέλος, ο μουσικοσυνθέτης παραδέχτηκε ότι δεν θα συνεργαζόταν ποτέ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη Δέσποινα Βανδή, λέγοντας: «Η Δέσποινα Βανδή και ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν είναι αληθινοί καλλιτέχνες, προσποιούνται κι έχουν τα απωθημένα τους. Δεν θα δούλευα ποτέ μαζί τους, δεν θα τους έδινα κομμάτια».

