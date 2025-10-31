Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Γιώργος Μουκίδης δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις πρόσφατες δηλώσεις του Βαγγέλη Σερίφη σχετικά με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου και τα λεγόμενα «σκυλάδικα».

Ο γνωστός συνθέτης μίλησε στην εκπομπή Breakfast@Star, απαντώντας με αιχμηρό και καυστικό τρόπο.

«Ποιος είναι ο Βαγγέλης Σερίφης; Είναι σερίφης στην πραγματικότητα; Σκυλάδικα τι θα πει; Είναι ένα μαγαζί με σκυλιά μέσα και πετάνε ξηρά τροφή; Δεν το καταλαβαίνω», δήλωσε ο Μουκίδης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον συνάδελφό του.

Στη συνέχεια, σχολίασε τη διαμάχη για το λαϊκό τραγούδι: «Η Στέλλα η Σμυρνιά δεν είναι λαϊκό τραγούδι δηλαδή; Είναι ποπ; Και ποιος είναι ο όρος λαϊκό;

Το τραγούδι, από όπου κι αν προέρχεται κι όπου κι αν πηγαίνει, είναι έκφραση. Όποιος μπορεί και συγκινεί τον κόσμο είτε τον διασκεδάζει, αυτό λέγεται λαϊκό τραγούδι. Αυτός είναι ο στόχος. Εγώ δεν τα ξεχωρίζω τα κομμάτια».

Ο Γιώργος Μουκίδης τόνισε επίσης ότι δεν θα συνεργαζόταν με τη σύζυγο του Βαγγέλη Σερίφη, Κατερίνα Στικούδη, εξηγώντας: «Δεν θα έγραφα στην Κατερίνα Στικούδη τραγούδι γιατί δεν μπορεί να τραγουδήσει τα κομμάτια που κάνω εγώ. Είναι ξένο σώμα. Ο Φοίβος θα μπορούσε να της γράψει».