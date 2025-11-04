Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Γιώργος Μουκίδης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» για το θάνατο της συζύγου του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι Σφακιανάκη.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης αποκάλυψε πώς έμαθε το δυσάρεστο γεγονός, αλλά και την επικοινωνία που είχε με την 62χρονη πριν φύγει από τη ζωή.

Αρχικά, ο Γιώργος Μουκίδης ανέφερε: «Με πήρε μια κοινή μας φίλη το βράδυ, λίγο μετά που κατέληξε και μου το είπε. Ήταν πολύ επιθετική μορφή του αυτοάνοσου που είχε και ήταν μη αναστρέψιμο».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Μιλούσαμε συχνά. Από ένα σημείο και μετά, επικοινωνούσαμε μόνο με μηνύματα γιατί δε μπορούσε να μιλήσει. Η Κίλι ήταν πολύ καλή και πολύ ήρεμη. Ήταν η ιδανική σύντροφος. Ένα άτομο με τρομερό επίπεδο, καλλιεργημένη κι ευγενική. Όσες φορές συναναστράφηκα μαζί της, μόνο θετικά έχω να πω. Ξέρω από πρώτο χέρι ότι ήταν λίθος η Κίλι για την οικογένεια, ήταν πολύ καλή. Μακάρι να είχαμε όλη μια Κίλη στη ζωή μας. Δεν έχω μιλήσει με την οικογένεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις δε μιλάς, αν θέλει κάτι ο άλλος σε παίρνει. Να προσέχουν και να τη θυμούνται».

Δείτε το βίντεο:

