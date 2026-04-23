Ο Γιώργος Μυλωνάκης συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να στέκεται βράχος στο πλευρό του. Με αφορμή λοιπόν την ονομαστική του εορτή, καθώς σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου είναι του Αγίου Γεωργίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να του στείλει τις ευχές της στον σύζυγο της συνεργάτιδάς της μέσα από την εκπομπή Happy Day του ALPHA.

«Να πούμε Χρόνια πολλά στον Γιώργο Μυλωνάκη και να βγει σύντομα από αυτή την κατάσταση και να τη συζητάμε σαν κάτι στο παρελθόν. Στέλνουμε τις ευχές μας να πάνε όλα καλά» είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια κατά την έναρξη της εκπομπής.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι περίπου 10 μέρες πριν, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ νοσηλεύτηκε έκτακτα στη ΜΕΘ μετά από ανεύρυσμα που έπαθε στον εγκέφαλο. Από τότε, οι γιατροί σιγά σιγά προσπαθούν να τον επαναφέρουν από την καταστολή προκειμένου να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται, μετά από το χειρουργείο που υπεβλήθη.

Ποια είναι η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη

Την Τετάρτη 22/4 ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του, το Πρωινό, αποκάλυψε ότι πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κρίσιμες ιατρικές εξετάσεις: εγκεφαλογράφημα και αξονική. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες εξελίξεις, τα αποτελέσματα φαίνονται να είναι ενθαρρυντικά.

Δεν έχουν εντοπιστεί βαριές εγκεφαλικές βλάβες, γεγονός που δίνει ελπίδα στους θεράποντες ιατρούς και την οικογένειά του. Παράλληλα, ο Γιώργος Μυλωνάκης έχει βγει από τη βαριά καταστολή και πλέον βρίσκεται σε πιο ήπια καταστολή, ενώ παρουσιάζει ανταπόκριση στα ιατρικά ερεθίσματα που του εφαρμόζουν οι γιατροί. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα θετικό σημάδι, που δείχνει πως ο οργανισμός του αρχίζει να αντιδρά.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές ενώ σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθούν νέες ιατρικές δοκιμές, προκειμένου να υπάρξει πιο σαφής εικόνα για την πορεία της υγείας του.

