Ο Γιώργος Μυλωνάκης αποφάσισε λίγους μήνες μετά την σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του να δώσει την πρώτη του συνέντευξη στην εφημερίδα Καθημερινή, με τον ίδιο να αποκαλύπτει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τον λόγο που αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για τα όσα πέρασε.

Να θυμίσουμε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αντιμετώπισε μια εξαιρετικά σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του, καθώς υπέστη ρήξη ανευρύσματος και κατέρρευσε ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου. Χρειάστηκε να νοσηλευτεί και να δώσει μια μεγάλη μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ενώ μετά από το ταξίδι του στη Γερμανία σε κέντρο αποκατάστασης πλέον βρίσκεται στην Ελλάδα και αναρρώνει.

Η πρώτη ανάρτηση του Γιώργου Μυλωνάκη

Ο Γιώργος Μυλωνάκης λοιπόν, σε ανάρτηση που έκανε στο προφίλ του στα social media, έγραψε: «Στα 13 χρόνια της ενεργής μου παρουσίας στην πολιτική, στο πλευρό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη @kyriakos_ , δεν είχα δώσει ποτέ συνέντευξη. Πίστευα πάντοτε ότι ο δημόσιος λόγος αποκτά πραγματική αξία όταν συνοδεύεται από έργο και ότι οι πολίτες πρέπει να μας κρίνουν πρωτίστως από τη συλλογική δουλειά μας και, κυρίως, από τα αποτελέσματά της. Η πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία μου, όμως, με έκανε να δω πολλά πράγματα διαφορετικά. Για πρώτη φορά ένιωσα την ανάγκη να μοιραστώ δημόσια αυτή την εμπειρία, γιατί πιστεύω ότι τα μηνύματα της πίστης, της δύναμης και της ευγνωμοσύνης αξίζει να μοιράζονται.

Όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με μια τέτοια δοκιμασία, αντιλαμβάνεσαι πως, πάνω από αξιώματα και τίτλους, αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι οι άνθρωποι που στέκονται δίπλα σου, η αγάπη που λαμβάνεις και η δύναμη να συνεχίζεις με ακόμη μεγαλύτερη ταπεινότητα και αποφασιστικότητα. Αν αυτή η προσωπική μου κατάθεση δώσει έστω και λίγη ελπίδα ή δύναμη σε έναν άνθρωπο που περνά τη δική του δοκιμασία, τότε θεωρώ ότι άξιζε να κάνω αυτή την εξαίρεση. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, αυτό που πραγματικά μένει είναι να προσπαθούμε, κάθε μέρα, να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Θέλω, τέλος, να ευχαριστήσω θερμά τη Μαργαρίτα Πουρνάρα για την ευαισθησία, τον σεβασμό και τη διακριτικότητα με την οποία προσέγγισε αυτή την τόσο προσωπική συζήτηση, καθώς και όλη την ομάδα της “Καθημερινής”» εξομολογήθηκε ο ίδιος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Milonakis (@georgemilon)

Όσα εξομολογήθηκε ο Γιώργος Μυλωνάκης

«Έχω εικόνα της κατάρρευσής μου. Την αναστάτωση του χώρου και των ανθρώπων. Τα κεφάλια πάνω από το δικό μου κεφάλι. Την αγωνία τους. Να με βάζουν στο ασθενοφόρο, τον ήχο της σειρήνας. Ύστερα αρχίζω πια να έχω αναμνήσεις από τη στιγμή που σταδιακά ανέκτησα τις αισθήσεις μου μετά το κώμα», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του σήμερα, εξηγώντας πως πλέον βρίσκεται σε μια περίοδο βαθιάς αναθεώρησης και επαναπροσδιορισμού της ζωής του. «Τώρα είμαι στη φάση της επαναδιαπραγμάτευσης και επαναιεράρχησης με τον εαυτό μου για τα όρια που πρέπει να βάλω. Ο Θεός μού έκανε δώρο και μου έστειλε μια προειδοποίηση», εξομολογήθηκε.

Η περιπέτεια αυτή, όπως αποκάλυψε, άλλαξε ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την πίστη και τη ζωή. «Πίστευα, αλλά θρήσκος δεν ήμουν. Τώρα είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη που έρχεται να ρυθμίσει και να αξιολογήσει καταστάσεις και συμπεριφορές. Και πιστεύω στο σωστό και στο λάθος», τόνισε ο Γιώργος Μυλωνάκης. Η συγκλονιστική εξομολόγησή του φωτίζει για πρώτη φορά όσα συνέβησαν μετά την κατάρρευσή του στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και τον δύσκολο δρόμο της αποκατάστασης που εξακολουθεί να διανύει, έχοντας πλέον μια εντελώς διαφορετική οπτική για τη ζωή, την πίστη και όσα πραγματικά έχουν αξία.

govastiletto.gr -Γιώργος Μυλωνάκης: Η πρώτη βραδινή έξοδος με την Τίνα Μεσσαροπούλου μετά την περιπέτεια υγείας