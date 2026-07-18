Το «παρών» σε γάμο που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου σε κτήμα στα Σπάτα έδωσαν ο Γιώργος Μυλωνάκης και η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε λίγους μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε ο Γιώργος Μυλωνάκης, η οποία είχε προκαλέσει κύμα συμπαράστασης από τον πολιτικό και δημοσιογραφικό κόσμο.

Για την περίσταση, η Τίνα Μεσσαροπούλου επέλεξε ένα εντυπωσιακό μίνι φόρεμα σε έντονη κίτρινη απόχρωση, το οποίο συνδύασε με χρυσά πέδιλα και διακριτικά κοσμήματα.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση εμβολισμού.

Ακολούθησε νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ στη συνέχεια συνέχισε την αποκατάστασή του σε εξειδικευμένο κέντρο του εξωτερικού. Έπειτα επέστρεψε στην Ελλάδα, με την πορεία της υγείας του να εξελίσσεται σταθερά και θετικά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιπέτειας αυτής, η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου, στάθηκε διαρκώς στο πλευρό του, επιλέγοντας να απέχει προσωρινά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, ώστε να τον στηρίξει στην αποκατάστασή του.

Govastiletto.gr – Γιώργος Μυλωνάκης: Η πρώτη βραδινή έξοδος με την Τίνα Μεσσαροπούλου μετά την περιπέτεια υγείας