Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο Γιώργος Μυλωνάκης, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει σταθερή, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ιατρικό ανακοινωθέν.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ εισήχθη στη ΜΕΘ έπειτα από ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο, που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν.

