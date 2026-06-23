Επιμέλεια: Α.Σ

Ο Γιώργος Νούσης στη σειρά «Άγιος Έρωτας» του Alpha που απόψε το βράδυ στις 21.00 ρίχνει αυλαία, ύστερα από δύο σεζόν, υποδύεται τον Ηλία Δημάτο, έναν καταρτισμένο ψυχίατρο της δεκαετίας του 1960.

Ο ψυχίατρος του «Άγιου Έρωτα» που είχε αναλάβει τη θεραπεία της Σοφίας στη σειρά, έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό του «θεατρικό ηθοποιό».

Σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές συνεντεύξεις του στη «Super Κατερίνα» είχε αποκαλύψει πως μπαίνοντας στα γυρίσματα «βρήκα μια πολύ ωραία παρέα, πολύ ωραίους συντελεστές, πολύ ωραίους ηθοποιούς, ενδιαφέρον σενάριο».

Τι έχει δηλώσει για τον ρόλο του

Όταν διάβασε για το χαρακτήρα του Ηλία Δημάτου φοβήθηκε λίγο.

«Είναι πολύ ειδική συνθήκη ένας ψυχίατρος στα sixties. Έχει πολλή δουλειά, γιατί είναι δύσκολο να βρεις πληροφορίες. Είναι δύσκολο, επίσης, γιατί είναι και η εποχή που όταν κάτι είναι καινούργιο και αυτοί που το φέρνουν κάνουν λάθη» αποκάλυψε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ο ταλαντούχος ηθοποιός.

Στα τελευταία επεισόδια της σειράς είδαμε τη Σοφία και τον Ηλία να έρχονται πιο κοντά «υπάρχει μια προσωπική δική του ιστορία που τον κάνει να ξεχωρίζει αυτή την ασθενή. Να έρχεται πιο κοντά της και να παίρνει πιο προσωπικά το θέμα».

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Επίσης αποκάλυψε πως και ο ίδιος έχει κάνει ψυχοθεραπεία επί χρόνια, γεγονός που του έχει προσφέρει πολλά εργαλεία σκέψης που είναι απαραίτητα στη σύγχρονη ζωή.

Δείτε τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην «Super Κατερίνα»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alpha TV (@alphatv)

Ποιος είναι ο Γιώργος Νούσης

Είναι Έλληνας ηθοποιός, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, κινηματογραφικές ταινίες και αρκετές θεατρικές παραστάσεις.

Αποφοίτησε το 2009 από τη Δραματική Σχολή «Δήλος» της Δήμητρας Χατούπη.

Είναι ιδιαίτερα γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό για τους ρόλους του σε πρόσφατες επιτυχημένες παραγωγές του Alpha, όπως η σειρά «Διάφανη Αγάπη» και φέτος στον «Άγιο Έρωτα».

Έχει πλούσια θεατρική πορεία σε παραστάσεις που κυμαίνονται από κλασικό δράμα έως σύγχρονη κωμωδία (π.χ. Οιδίπους επί Κολωνώ, Μήδεια, Dogville).

Επίσης έχει παίξει και στον κινηματογράφο και συγκεκριμένα σε ελληνικές και διεθνείς ταινίες, όπως στο Iubire Elenă (2010), αλλά και στο Θα σ’ αγαπώ τον Νοέμβρη (2025).

O Γιώργος Νούσης είχε παραδεχτεί για το ξεκίνημα της καριέρας του:

«Όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με το θέατρο, οι άνθρωποι με κοιτούσαν σαν να κρύβω κάποιο κουσούρι. Δεν είχε νόημα για εκείνους από την στιγμή που είχα περάσει σε μια καλή σχολή να ασχοληθώ με το θέατρο».

Προσωπική ζωή

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Αναφορικά με την προσωπική του ζωή, ο Γιώργος Νούσης δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα, καθώς ο ίδιος την διατηρεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν έχει απασχολήσει τα ΜΜΕ με κάποια επιβεβαιωμένη σχέση ή γάμο.

Όσες φορές έχει μιλήσει δημόσια, επιλέγει να μιλά σχεδόν αποκλειστικά για την επαγγελματική του πορεία στο θέατρο και στην τηλεόραση, ενώ σε συνεντεύξεις του αναφέρεται συχνά στη δυσκολία των προσωπικών σχέσεων και του έρωτα στη σύγχρονη εποχή των social media.

Ο ίδιος διαθέτει λογαριασμό στο Instagram, ωστόσο σε αυτόν μοιράζεται κυρίως υλικό από την επαγγελματική του ζωή.

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Τι θα δούμε απόψε στο φινάλε της σειράς

Στο συγκλονιστικό φινάλε που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, το τηλεοπτικό κοινό θα παρακολουθήσει μία σκηνή αγωνίας με το τελευταίο έγκλημα που επιχειρεί να κάνει ο αμετανόητος «κακός» της σειράς που υποδύεται ο Δημήτρης Παπανικολάου.

Την ίδια στιγμή, η ζωή της Άννας κρέμεται από μια κλωστή, ενώ η Ελένη και ο Νικηφόρος περιμένουν με αγωνία ένα θαύμα.

Ο Στέφανος, συντετριμμένος από την προδοσία της Ειρήνης και του Πέτρου, φτάνει στα όριά του, αναγκάζοντας τον Κυριάκο να πάρει μια σκληρή απόφαση για να σώσει ό,τι έχει απομείνει από την οικογένειά του.

Παράλληλα, η Θάλεια προσπαθεί να επανορθώσει αδικίες χρόνων, προσφέροντας στη Δώρα μια θέση στην οικογένεια που στερήθηκε, ενώ η Χριστίνα και ο Χάρης έρχονται αντιμέτωποι με τη νέα πραγματικότητα του Αντρέα…

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