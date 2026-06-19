Ο Γιώργος Νταλάρας εδώ και πολλά χρόνια έχει βρει τον επίγειο παράδεισό του στην Αντίπαρο.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής έχει συνδέσει το όνομά του με το κυκλαδίτικο νησί, στο οποίο περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του, ενώ παράλληλα συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Γιώργος Νταλάρας προχώρησε στην ανέγερση ακόμη μίας πολυτελούς κατοικίας στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, ένα από τα πιο περιζήτητα σημεία της Αντιπάρου τα τελευταία χρόνια. Η νέα αυτή επένδυση έρχεται να προστεθεί στις ήδη γνωστές βίλες που διαθέτει στο νησί.

Οι κατοικίες του Γιώργου Νταλάρα στο νησί συνδυάζουν την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με σύγχρονες ανέσεις και πολυτελείς παροχές. Οι πέτρινες κατασκευές, οι μεγάλες βεράντες, οι ιδιωτικές πισίνες και η ανεμπόδιστη θέα στο Αιγαίο συνθέτουν ένα εντυπωσιακό σκηνικό που ξεχωρίζει.

Μάλιστα, μία από τις πολυτελείς κατοικίες αξιοποιείται ήδη τουριστικά από την οικογένεια του καλλιτέχνη, με τη διαχείρισή της να έχει αναλάβει η κόρη του, Γεωργιάννα Νταλάρα.

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