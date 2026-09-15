Βαθιά φορτισμένος συναισθηματικά αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Γιώργος Νταλάρας.

Ο καταξιωμένος ερμηνευτής μίλησε για την απώλεια του συναδέλφου του από τη σκηνή του Καλλιμάρμαρου, στο πλαίσιο της μεγάλης συναυλίας-αφιερώματος στον Μάνο Λοΐζο «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία» από το «Όλοι μαζί μπορούμε», το βράδυ της Δευτέρας (14/9).

Στη μουσική βραδιά συμμετείχαν αφιλοκερδώς σημαντικοί καλλιτέχνες, ανάμεσά τους η Δήμητρα Γαλάνη, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μαρίνα Σάττι και ο Χρήστος Μάστορας.

Τι είπε ο Γιώργος Νταλάρας για τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Ήταν μια ιδιαίτερη έτσι μέρα συγκίνησης. Είδα με πόσο ενδιαφέρον και αγάπη περιβάλλει ο κόσμος αυτό το παιδί που έφυγε, τον Γιωργάκη από την Κoκκινιά. Είναι πικρό. Είναι το πικρό δίδαγμα που άφησε και χρειάζεται να μιλήσουμε γι’ αυτό και να το μελετήσουμε. Λοιπόν, καλή του ώρα… », είπε ο Γιώργος Νταλάρας, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν στην παλιά γειτονιά του Γιώργου Μαζωνάκη για να τον αποχαιρετήσουν. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, καλλιτέχνες, αλλά και άνθρωποι που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια του, συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, όπου στις 13.00 τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία.

Μετά την ολοκλήρωση της εξοδίου ακολουθίας, η σορός του μεταφέρθηκε στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών για την ταφή.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Ο συγκλονιστικός επικήδειος του Μητροπολίτη Νίκαιας για τον Γιώργο Μαζωνάκη