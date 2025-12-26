Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Κούρο και την εκπομπή “Στούντιο 4”, ο Γιώργος Νταλάρας προχώρησε σε έναν απολογισμό της σπουδαίας καλλιτεχνικής του διαδρομής. Ο κορυφαίος ερμηνευτής αναφέρθηκε στις σταθμούς της καριέρας του, ενώ μίλησε με ιδιαίτερη θέρμη για τη σύζυγό του, Άννα, που αποτελεί το στήριγμά του όλα αυτά τα χρόνια.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η γνωριμία με τη σύζυγό του άλλαξε πολλά στοιχεία του χαρακτήρα του: «Χωρίς την Άννα θα ήμουν σχεδόν ένα τίποτα. Ήμουν ένα χαμίνι του δρόμου. Ήμουν υπερκινητικός από παιδί, δεν κάθισα ποτέ και άρχισα να μπαίνω σε επικίνδυνα μονοπάτια. Ρίσκαρα πολλά πράγματα. Έτρεχα πολύ με τις μοτοσυκλέτες και τα αυτοκίνητα. Από μικρό παιδί. Νομίζω ότι είμαι από τους πιο τυχερούς ανθρώπους. Θα μπορούσα να έχω σκοτωθεί 5-6 φορές. Πολύ ακραίος. Ήμουν ένα παλιόπαιδο», είπε ο Γιώργος Νταλάρας.

Για τον ρόλο του ως πατέρας και παππούς, ο γνωστός καλλιτέχνης τόνισε πως ανέλαβε από νωρίς το αίσθημα της ευθύνης, αφήνοντας πίσω παλιές του συνήθειες.

«Η πατρότητα με άλλαξε πολύ. Σταμάτησα πολλά γκάζια, είναι ένα αίσθημα ευθύνης. Όταν είσαι μόνος σου, λες κάνω ότι θέλω, όταν έχεις πίσω σου ένα παιδί, αυτό παιδί είναι αλλιώς. Το να είμαι παππούς είναι μια τρέλα», είπε ο Γιώργος Νταλάρας.

Ο Γιώργος Νταλάρας και η σύζυγός του, Άννα παντρεύτηκαν το 1982. Απέκτησαν μαζί την κόρη τους, Γεωργιάννα η οποία είναι μητέρα δύο αγοριών.

