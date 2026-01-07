Σοκ προκάλεσε ο ξαφνικός χαμός του Γιώργου Παπαδάκη την Κυριακή 4/1, βυθίζοντας τους οικείους του σε βαθιά θλίψη. Ο γνωστός δημοσιογράφος υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και παρά την άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν, επιβεβαιώνοντας τον θάνατό του.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, γνωστός για την αγάπη του προς τον Παναθηναϊκό, άφησε πίσω του ένα κενό που βύθισε σε θλίψη όχι μόνο την οικογένειά του αλλά και τους φίλους του «τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε το βράδυ της Τρίτης 6/1 την Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της EuroLeague στο Telekom Center Athens. Λίγο πριν το τζάμπολ η “πράσινη” ΚΑΕ θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Παπαδάκη ο οποίος ήταν φίλαθλος της ομάδας, με ένα πολύ συγκινητικό βίντεο.

☘️🙏 Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR «αποχαιρέτησε» τον Γιώργο Παπαδάκη με ένα συγκινητικό βίντεο πριν το ματς με την Αρμάνι Μιλάνο!#paobc pic.twitter.com/9mLlISl0eB — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 6, 2026

Ο γιος του σπουδαίου δημοσιογράφου κι επίσης δημοσιογράφος Φοίβος Παπαδάκης μοιράστηκε μια φωτογραφία από το στάδιο στα Instagram Stories του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον Παναθηναϊκό για τη σκέψη και την τιμή προς τον πατέρα του, Γιώργο Παπαδάκη.

Το βίντεο και η αφιέρωση στο στάδιο δημιούργησαν μια συγκινητική στιγμή που σίγουρα θα μείνει στη μνήμη όλων όσοι τον γνώριζαν και τον θαύμαζαν.

Η ανάρτηση του Φοίβου Παπαδάκη για το θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη:



govastiletto.gr -Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινήθηκε on air ο επί χρόνια σκηνοθέτης του, Γιάννης Ντόνας – «Έφυγαν στιγμές από 18 χρόνια της ζωής μου»