Σε ηλικία 74 ετών άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου ο Γιώργος Παπαδάκης, μετά από καρδιακό επεισόδιο που υπέστη.

Ο εμβληματικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής είχε πραγματοποιήσει την τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση στον ANT1 μόλις δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.

Έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο του στο «Καλημέρα Ελλάδα» στο τέλος της περσινής τηλεοπτικής σεζόν, ύστερα από 34 χρόνια συνεχούς παρουσίας, ο Γιώργος Παπαδάκης επέστρεψε προσωρινά στο πλατό με αφορμή τον μαραθώνιο αλληλεγγύης του ANT1, συγκινώντας κοινό και συνεργάτες.

Καλημερίζοντας τους τηλεθεατές, ο ίδιος είχε αναφερθεί με νοσταλγία στα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης, τονίζοντας πως έζησε από κοντά την πιο αγνή και αυθόρμητη περίοδό της. Όπως είχε πει, οι προσπάθειες της εκπομπής για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών που είχαν ανάγκη έβρισκαν πάντα τεράστια ανταπόκριση από τον κόσμο.

Σε άλλο σημείο της παρουσίας του, χαρακτήρισε την εκπομπή και τους ανθρώπους της «οικογένεια», υπογραμμίζοντας πως επί δεκαετίες ένωναν τις δυνάμεις τους για να βρίσκονται δίπλα στην ελληνική κοινωνία, ενώ δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι η εκπομπή έγινε για τον ίδιο –και για το κοινό– μια καθημερινή πρωινή συνήθεια.

