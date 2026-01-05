Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη, σε ηλικία 74 ετών, έχει προκαλέσει σοκ και απέραντη θλίψη. Ο αείμνηστος δημοσιογράφος και παρουσιαστής υπέστη έμφραγμα στο σπίτι του, χθες, Κυριακή 4/1 και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπος προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς όμως ο Γιώργος Παπαδάκης δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε πραγματοποιήσει την τελευταία του δημόσια εμφάνιση τον περασμένο Σεπτέμβριο, λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του από το «Καλημέρα Ελλάδα».

Συγκεκριμένα, ο φωτογραφικός φακός του govastileto.gr τον είχε απαθανατίσει να κάνει τη βόλτα του στο Κολωνάκι, στο μέρος όπου ζούσε μόνιμα.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Γιώργος Παπαδάκης: Το αντίο του καλλιτεχνικού και δημοσιογραφικού χώρου