Οι «Ράδιο Αρβύλα» θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, σε ηλικία 74 ετών, προκαλώντας θλίψη σε όλο το πανελλήνιο.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Κολωνάκι, έπειτα από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Με σεβασμό και λιτότητα, οι «Ράδιο Αρβύλα» αποχαιρέτησαν τον δημοσιογράφο που για δεκαετίες υπήρξε σταθερό σημείο αναφοράς της πρωινής ενημέρωσης.

Στην ανάρτησή τους στο Facebook, ο Αντώνης Κανάκης και οι συνεργάτες του έγραψαν: «Το Ράδιο Αρβύλα και οι άνθρωποί του, αποχαιρετούν με μεγάλη θλίψη τον Γιώργο Παπαδάκη».