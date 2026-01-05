Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή, την Κυριακή 4/1, σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από οξύ έμφραγμα που υπέστη στο σπίτι του, στο Κολωνάκι, βυθίζοντας το πανελλήνιο στο πένθος. Σχεδόν επτά μήνες πριν φύγει από τη ζωή, η σύζυγός του, Τίνα Παπαδέλη είχε μιλήσει για εκείνον στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η Τίνα Παπαδέλλη είχε αναφερθεί, μεταξύ άλλων, στην κοινή πορεία τους και τα σχέδια που έκαναν, μετά το τέλος του δημοσιογράφου από την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα».

H σύζυγος του Γιώργου Παπαδάκη είχε εξομολογηθεί: «Τον Γιώργο τον χαρακτηρίζει ένα τρίπτυχο, που για εμένα είναι πολύ σημαντικό και είναι μάθημα ζωής. Η αφοσίωσή του στη δουλειά είναι κάτι το τρομακτικό. Κάνει εκπομπή, όπως την έκανε την πρώτη ημέρα.

Το δεύτερο είναι η ακεραιότητά του, κάτι για το οποίο τον θαυμάζω απεριόριστα. Δεν έχει πάρει χρήματα ποτέ, δεν έχει συνδιαλλαγεί περίεργα με κανέναν. Το άλλο που θαυμάζω στον Γιώργο είναι ο αυθορμητισμός του. Είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος και πολλοί τον χαρακτήρισαν λαϊκιστή, κάτι που θεώρησα ότι ήταν άδικο. Ο Γιώργος εξέφραζε τον μέσο Έλληνα. Είναι ο μέσος Έλληνας.

Το μέλλον μας το σκέφτομαι ονειρικά. Σκέφτομαι ότι θα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα που δεν κάναμε μαζί. Ένα πράγμα που μας έλειψε πολύ είναι ένα ταξίδι, που να μην γίνει καλοκαίρι… Σε κάποιες χώρες δεν πας πάντα το καλοκαίρι. Αυτό θα ήθελα να κάνουμε πάρα πολύ από εδώ και πέρα. Δεν μου έλειψαν πράγματα, έκανε τα πάντα ο Γιώργος για να είμαστε ευχαριστημένοι όλοι στην οικογένεια. Από εκείνον πιστεύω ότι έλειψαν πράγματα. Δε μπόρεσε ποτέ να πάει ένα σινεμά ή ένα θέατρο καθημερινή. Αυτά θα τα χαρούμε τώρα, που είμαστε οι δυο μας και που έχουν μεγαλώσει και τα παιδιά μας.

Ο κάθε άνθρωπος προσαρμόζεται στο ωράριο του συζύγου. Τα πρώτα χρόνια ξυπνούσα κι εγώ μαζί του. Αργότερα ξυπνούσα πιο αργά, γύρω στις 7 το πρωί. Τα παιδιά γνώριζαν ότι όταν ξυπνούσαν, ο Γιώργος δεν θα ήταν σπίτι. Θα πρέπει να είναι του “θανατά” για να μην πάει στην εκπομπή. Πιο πολύ ανησυχώ ότι πηγαίνει με το μηχανάκι τόσα χιλιόμετρα, γιατί φεύγει από το σπίτι πριν τις 3 από το σπίτι.

Ήταν συνειδητοποιημένη η απόφασή του να αποχωρήσει από το “Καλημέρα Ελλάδα”. Αυτή την απόφαση την είχε πάρει αρκετό καιρό πριν. Ήξερε ότι κάθε πράγμα τελειώνει ή ολοκληρώνει τον κύκλο του και ήταν πολύ συνειδητοποιημένος. Σίγουρα συγκινείται που θα αποχωριστεί το “Καλημέρα Ελλάδα”, γιατί είναι το τέταρτο παιδί του. Αλλά πιστεύω ότι μέσα του είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου και είχε συνειδητοποιήσει πλήρως ότι κλείνει αυτός ο κύκλος».

