Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν είναι πια κοντά μας. Ο παρουσιαστής που άφησε μια μεγάλη καριέρα στην τηλεόραση, συνδυάζοντας το όνομά του με την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου.

Ο ανιψιός του, Αντώνης Παπαδάκης, με τον οποίο συνεργάστηκαν και τηλεοπτικά για πολλά χρόνια, τον αποχαιρέτησε δημόσια με μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook.

Ο Αντώνης Παπαδάκης έγραψε στην ανάρτησή του: «Η τελευταία μας αγκαλιά, γαμώτο ήταν επαγγελματική. Μετά τον Μάρκο ήσουν εσύ κι ο Στρατής. Πολλά μας χώριζαν, πολλά μας ένωναν. Το αίμα ποτέ δεν γίνεται νερό.

Έζησα περισσότερα χρόνια δίπλα στον θείο μου. Παρά με τον πατέρα μου. Ο Μάρκος μας άφησε με τον ίδιο τρόπο νωρίς. Η Μαρία μετά.

Λάτρευα τις στιγμές που τσακωνόμασταν για τα θέματα. Ήσουν πάντα δίπλα. Δεν πρόλαβες να απολαύσεις τα εγγόνια σου. Ήσουν όμως πάντα εκεί για όλους. Αυτά… Γιώργο, πρόσεχε τον Μάρκο εκεί πάνω και το Μαράκι μας».

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε δύο αδέρφια, που έχουν φύγει από τη ζωή εδώ και χρόνια. Ο αδερφός του, Μάρκος πέθανε στα 49 του χρόνια, ενώ η αδερφή του Μαρία – η οποία είχε σύνδρομο down – λίγα χρόνια αργότερα.

Γιώργος Παπαδάκης: Τι είναι το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου από το οποίο πέθανε