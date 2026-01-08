Το πανελλήνιο πενθεί την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου. Ο θάνατος του κορυφαίου παρουσιαστή σε ηλικία 74 ετών βύθισε στη θλίψη συγγενείς και συνεργάτες, καθώς τίποτα δεν προμήνυε το ξαφνικό τέλος του ανθρώπου που ταυτίστηκε όσο κανείς άλλος με την πρωινή ενημέρωση.

Ο Γιώργος Παπαδάκης υπέστη βαρύ έμφραγμα την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι του, στο Κολωνάκι, και άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο, δεν τα κατάφεραν.

Λίγα λόγια για τον Γιώργο Παπαδάκη

Γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951 και καταγόταν από την Κρήτη. Πέρα από τη μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία του στην τηλεόραση, άφησε ισχυρό αποτύπωμα και στον έντυπο Τύπο, υπηρετώντας τη δημοσιογραφία σε διαφορετικά μέσα και ρόλους.

Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση έγινε τη δεκαετία του 1980, μέσα από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» της ΕΡΤ, όπου συμμετείχε ως συμπαρουσιαστής μαζί με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Από το 1992 και για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, ταυτίστηκε με την πρωινή ενημέρωση, παρουσιάζοντας την ιστορική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Με εξαίρεση την περίοδο 2011–2015, όταν η εκπομπή μετονομάστηκε σε «Πρωινό ΑΝΤ1», το brand επέστρεψε στο αρχικό του όνομα ύστερα από δική του επιθυμία.

Ολοκλήρωσε τον κύκλο του στις 4 Ιουλίου 2025, σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα, με όλους τους συνεργάτες του παρόντες στο στούντιο.

Τον Γιώργο Παπαδάκη θα αποχαιρετήσουν σήμερα στις 10:30 συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα, σε μια πολύ λιτή τελετή στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

