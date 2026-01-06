Ο Γιάννης Ντόντας ήταν καλεσμένος, το πρωί της Τρίτης 6/1, στο πλατό της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο γνωστός τηλεσκηνοθέτης μοιράστηκε στιγμές που πέρασε στο πλευρό του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 74 ετών από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής 4/1.

Ο Γιώργος Παπαδάκης και ο Γιάννης Ντόνας συνεργάστηκαν επί 18 χρόνια στην επιτυχημένη, ενημερωτική, πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Ο Γιάννης Ντόνας είπε: «Η ζωή είναι στιγμές. Και χθες για μένα φύγανε στιγμές από 18 υπέροχα χρόνια της ζωής μου. Γιατί ήμουν μ’ ένα άνθρωπο που τον αγάπησα και με αγάπησε. Φανταστείτε ότι ήμουν στο αυτί του 18 χρόνια κάθε μέρα.

Μεγάλο θέμα. Να κρατήσεις ισορροπίες, να μπορέσεις να είσαι χρήσιμος κι αυτός να σε δεχθεί. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι αυτό είναι κάτι που εμένα με σημάδεψε. Σημάδεψε τη ζωή μας, σημάδεψε τις οικογένειές μας, τα ωράριά μας».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε: «Το μουστάκι του Γιώργου Παπαδάκη ήταν σήμα κατατεθέν. Στα πλαίσια μιας ανανέωσης το ξύρισε μια μέρα και έγινε χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Έλεγε ο κόσμος “Ποιος είναι αυτός που βγήκε;” και “Γιατί το ξύρισες Γιώργο; Άσ’ το πάλι! Δεν είσαι ο Γιώργος μας! Αυτός που αγαπάμε” και τα λοιπά. Ήταν φοβερό και φαίνεται αυτή η αγάπη του κόσμου, αυτό ήταν το χαρακτηριστικό του. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση ότι τελικά τον Γιώργο δεν τον αγαπούσε μόνο ο κόσμος, τον αγαπούσε και το σινάφι μας».

Ο Γιάννης Ντόνας σχολίασε, μεταξύ άλλων, συγκινημένος: «Το πρωινό κοινό, κακά τα ψέματα, είναι ένα λαϊκό κοινό. Ένα κοινό με προβλήματα. Ένα κοινό που θέλει μια ειδική διαχείριση και μια ειδική μεταχείριση. Ξέρετε τι είναι να μπαίνετε στο σπίτι του καθενός και πριν δει ο σύζυγος τη σύζυγο ή πριν πιει καφέ, να βλέπει εσένα; Να περιμένει να του πεις μια καλημέρα; Φανταστείτε πόσο μοναχικοί άνθρωποι υπάρχουν, που ο Γιώργος ήταν, συγκινούμαι τώρα, ήταν η καθημερινή τους παρέα. Αυτόν περίμεναν να πει καλημέρα».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Ο Γιώργος Παπαδάκης κέρδισε με την αμεσότητά του. Κέρδισε ότι τα απλά θέματα είναι τα σημαντικά θέματα. Πήγε κόντρα στο ρεύμα. Δεν τον ενδιέφεραν τα μεγάλα θέματα».

