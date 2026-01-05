Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, επανέρχεται στο προσκήνιο το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, μια αιφνίδια και ιδιαίτερα σοβαρή καρδιακή κατάσταση που απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση. Πρόκειται για την απότομη διακοπή της αιμάτωσης μέρους της καρδιάς, συνήθως λόγω απόφραξης στεφανιαίας αρτηρίας, γεγονός που μπορεί να αποβεί μοιραίο, αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Η αναγνώριση των συμπτωμάτων και η ταχεία αντίδραση παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για τη διατήρηση της ζωής.

Το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου αποτελεί μια από τις σοβαρότερες και πιο επείγουσες καρδιολογικές καταστάσεις και είναι ευρέως γνωστό ως «καρδιακή προσβολή».

Τι είναι το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

Η καρδιά τροφοδοτείται με αίμα μέσω των στεφανιαίων αρτηριών. Όταν μία από αυτές τις αρτηρίες αποφραχθεί, συνήθως από θρόμβο που δημιουργείται πάνω σε αθηρωματική πλάκα, η ροή του αίματος προς τον καρδιακό μυ μειώνεται ή σταματά πλήρως. Ως αποτέλεσμα, τα καρδιακά κύτταρα αρχίζουν να νεκρώνουν μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτή η νέκρωση είναι που ορίζεται ως οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Η απόφραξη μπορεί να οφείλεται σε μακροχρόνια στεφανιαία νόσο, σε υπέρταση, σε αυξημένη χοληστερόλη, στο κάπνισμα, στον σακχαρώδη διαβήτη, αλλά και σε έντονο στρες. Το έμφραγμα μπορεί να εκδηλωθεί ξαφνικά, ακόμη και σε άτομα που δεν έχουν εμφανίσει προηγουμένως έντονα καρδιολογικά προβλήματα.

Ποια είναι τα βασικά συμπτώματα

Το πιο συχνό και χαρακτηριστικό σύμπτωμα του οξέος εμφράγματος είναι ο πόνος στο στήθος. Συνήθως περιγράφεται ως έντονη πίεση, σφίξιμο ή βάρος πίσω από το στέρνο, που διαρκεί περισσότερο από λίγα λεπτά και δεν υποχωρεί με ξεκούραση. Ο πόνος μπορεί να αντανακλά στο αριστερό χέρι, στους ώμους, στον αυχένα, στη γνάθο ή στην πλάτη.

Πολύ συχνά συνοδεύεται από δύσπνοια, ακόμη και σε κατάσταση ηρεμίας, καθώς η καρδιά αδυνατεί να αντλήσει αποτελεσματικά το αίμα. Άλλα συνηθισμένα συμπτώματα είναι η έντονη εφίδρωση, η ναυτία ή ο εμετός, η ζάλη, καθώς και ένα γενικευμένο αίσθημα έντονης κόπωσης ή αδυναμίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε γυναίκες, ηλικιωμένους και άτομα με διαβήτη, τα συμπτώματα μπορεί να είναι πιο άτυπα. Μπορεί να εκδηλωθούν με ήπιο πόνο, καούρα στο στομάχι, δυσφορία στο άνω μέρος της κοιλιάς ή ανεξήγητη κόπωση, γεγονός που καθιστά τη διάγνωση πιο δύσκολη.

Γιατί είναι κρίσιμη η άμεση αντίδραση

Το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι μια κατάσταση στην οποία ο χρόνος παίζει καθοριστικό ρόλο. Όσο περισσότερο παραμένει αποφραγμένη η αρτηρία, τόσο μεγαλύτερη είναι η βλάβη στον καρδιακό μυ. Η άμεση ιατρική παρέμβαση μπορεί να αποκαταστήσει τη ροή του αίματος και να περιορίσει τις επιπλοκές, όπως η καρδιακή ανεπάρκεια ή οι θανατηφόρες αρρυθμίες.

Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης και βελτιώνουν την πρόγνωση του ασθενούς. Για τον λόγο αυτό, κάθε ύποπτο σύμπτωμα που σχετίζεται με την καρδιά δεν πρέπει να αγνοείται.

Το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου παραμένει μια από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως, ωστόσο η ενημέρωση, η πρόληψη και η έγκαιρη αντιμετώπιση μπορούν να σώσουν ζωές.

govastiletto.gr – Γιώργος Παπαδάκης: Το αντίο του καλλιτεχνικού και δημοσιογραφικού χώρου