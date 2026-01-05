Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης, βυθίζοντας στη θλίψη τον χώρο της ενημέρωσης και της τηλεόρασης.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του ANT1 υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στο Κολωνάκι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, πραγματοποιώντας παρατεταμένη καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση επί περίπου 45 λεπτά, ωστόσο η προσπάθεια δεν είχε αίσιο αποτέλεσμα.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε ισχυρό σοκ και συγκίνηση στον δημοσιογραφικό κόσμο.

Δεκάδες δημοσιογράφοι, παρουσιαστές και άνθρωποι της τέχνης αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Παπαδάκη μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, εκφράζοντας τον αιφνιδιασμό και τη βαθιά τους λύπη για τον ξαφνικό χαμό του.

Ανάμεσα στα μηνύματα ξεχώρισαν λόγια αγάπης, θαυμασμού και ευγνωμοσύνης για την προσφορά και το ήθος του, με αρκετούς να μιλούν για έναν άνθρωπο που άφησε ισχυρό αποτύπωμα τόσο επαγγελματικά όσο και ανθρώπινα.

Δείτε τις αναρτήσεις:

Γιώργος Λιάγκας

Νίκος Χατζηνικολάου

Γρηγόρης Αρναούτογλου

Βίκυ Χατζηβασιλείου

Χρήστος Φερεντίνος

Γιώργος Λεβέντης

Σταματίνα Τσιμτσιλή

Κατερίνα Γκαγκάκη

Αφροδίτη Γραμμέλη

Τσαλίκης Γιώργος

Χρήστος Δάντης

Σάσα Σταμάτη

Ιορδάνης Χασαπόπουλος

«Χάσαμε έναν άνθρωπο της τηλεόρασης, τον Γιώργο Παπαδάκη, μεταφέρθηκε με οξύ έμφραγμα στο νοσοκομείο. Δεν τα κατάφερε ο Γιώργος… 74 ετών… Να πούμε συλλυπητήρια στην οικογένειά του… Ένας άνθρωπος, ο οποίος μας έμαθε τηλεόραση. Ένας άνθρωπος που για πολλούς από εμάς ήταν δάσκαλος, στην πρωινή ζώνη ήταν από τους πρωτοπόρους. Έφυγε το καλοκαίρι και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα, δεν πρόλαβε ούτε τη σύνταξή του να χαρεί, ούτε τίποτα».

Κρατερός Κατσούλης – Μαρία Ηλιάκη

«Σήμερα ξεκινάμε λίγο πιο μουδιασμένα, λίγο πιο ήρεμα… γιατί, όπως προφανώς θα ξέρετε, έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης χθες, ξαφνικά. Είναι μια δυσάρεστη είδηση που όλους μας εξέπληξε και μας βρήκε μουδιασμένους», είπε αρχικά ο Κρατερός Κατσούλης.

«Νομίζω ότι είναι μία αμήχανη μέρα σήμερα για όλους εμάς που εργαζόμαστε στην τηλεόραση, τους τεχνικούς, τους παρουσιαστές, όλους», πρόσθεσε η Μαρία Ηλιάκη.

Παναγιώτης Στάθης – Άννα Λιβαθυνού

«Είναι μία πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας, για τον όμιλο του ΑΝΤ1 μπροστά και πίσω από τις κάμερες που συντρόφευσαν τον Γιώργο Παπαδάκη και τους συντρόφευσε ο Γιώργος Παπαδάκης όλα αυτά τα χρόνια», είπε ο Παναγιώτης Στάθης.

«Ήταν κάτι πολύ ξαφνικό και θα μας συγχωρέσετε σήμερα. Ο Γιώργος δεν έφυγε ποτέ, είναι μαζί μας, μεγαλώσαμε με τον Γιώργο Παπαδάκη και μας έκανε να αγαπήσουμε αυτή τη δουλειά», πρόσθεσε η Άννα Λιβαθυνού.

