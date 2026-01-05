Πανελλήνια θλίψη για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη σε ηλικία 74 ετών. Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 υπέστη οξύ έμφραγμα το απόγευμα της Κυριακής 4/1 στο σπίτι του στο Κολωνάκι. Μέσα σε λίγα λεπτά, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό Νοσοκομείο, με τους γιατρούς να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να τον επαναφέρουν. Όμως μάταια.

Από την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, το διαδίκτυο έχει πλημμυρίσει με μηνύματα θλίψης, ενώ από το πρωί της Δευτέρας 5/1 όλες οι τηλεοπτικές εκπομπές έχουν μιλήσει για τη σημαντική απώλεια.

Στο Πρωινό του ΑΝΤ1 προβλήθηκαν πλάνα από το άδειο γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη στον ΑΝΤ1. Όπως θα δείτε, οι συνεργάτες του και οι άνθρωποι του καναλιού τοποθέτησαν ένα αναμμένο λευκό κερί και τρία λευκά τριαντάφυλλα ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του, σε μια σιωπηλή αλλά βαθιά συγκινητική στιγμή αποχαιρετισμού.

Η πιο στενή του συνεργάτιδα, η αρχισυντάκτριά του, Άννυ Ζιώγα είπε το πρωί στο «Καλημέρα Ελλάδα»: «Σήμερα νιώθω ότι κλείνει ένας πολύ μεγάλος κύκλος της ζωής μου, σωπαίνει μια φωνή που μας ξυπνούσε κάθε πρωί, που μας ταρακούναγε, που μας ανάγκαζε να μη βολευόμαστε. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν, μένουν μέσα μας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, για τη διαδρομή, για όσα μου έδωσε και για όσα χωρίς να το ξέρει μου έμαθε. Καλό ταξίδι, Γιώργο».

Ο Γιώργος Παπαδάκης αποχαιρέτησε, στις 4 Ιουλίου, το τηλεοπτικό κοινό μέσα από το «Καλημέρα Ελλάδα», το οποίο παρουσίαζε για 34 χρόνια.

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε πει, μεταξύ άλλων, εκείνη την ημέρα: «Μετά από 34 χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια που ο ΑΝΤ1, ο Μίνωας Κυριακού και στη συνέχεια ο Θοδωρής Κυριακού, αλλά πάνω από όλα εσείς μου δώσατε την ευκαιρία να κάνω αυτό το μακρύ ταξίδι. Πάντα με ανθρώπους που ήταν 10 φορές καλύτεροι από εμένα, απλά φρόντιζαν να είμαι ήρεμος ενώ εγώ δεν τους είχα ποτέ σε ηρεμία».

