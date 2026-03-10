Ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η Γαλάτεια Βασιλειάδη αποφάσισαν μετά από αρκετά χρόνια σχέσης και την απόκτηση δύο παιδιών να κάνουν το επόμενο βήμα.

Το ερωτευμένο ζευγάρι μέσα από τα social media ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε προετοιμασίες γάμου. Συγκεκριμένα η σύντροφος του τραγουδιστή έγραψε: «Ήρθε η ώρα» παραπέμποντας στους διαδικτυακούς της φίλους να δουν ολόκληρο το βίντεο από τις προετοιμασίες για τον γάμο τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Papadopoulos Giorgos (@giorgospapadopoulosofficial)

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η Γαλάτεια Βασιλειάδη είναι μαζί από το 2016, ενώ έχουν αποκτήσει δύο γιους.

«Πραγματικά βγάζω το καπέλο στη Γαλάτεια! Γιατί έχουμε και μία διαφορά ηλικίας. Όταν τη γνώρισα ήταν φοιτήτρια, τώρα είναι ξανά φοιτήτρια. Έδωσε πανελλήνιες φέτος και πέρασε στο Χαροκόπειο. Είμαι πάρα πολύ περήφανος γι’ αυτή. Κάθε ζευγάρι περνάει από δυσκολίες, έχουμε περάσει από δυσκολίες, αλλά άμα υπάρχει αγάπη και θέληση, όλα γίνονται».

Το ζευγάρι, παρά τις εξομολογήσεις και τις ευχές των συγγενών του, δεν έχει μοιραστεί δημόσια την ημερομηνία του γάμου του.

govastiletto.gr -O Γιώργος Παπαδόπουλος αποκαλύπτει για γνωστό τραγουδιστή: «Μας πούλησε τελευταία στιγμή….»